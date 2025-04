La Xunta se propone tomar la delantera para ser «100% sostenible»

Galicia se propone ser la primera Comunidad en transponer a su legislación la directiva de la Comisión Europea sobre plásti cos, que prohibe productos como los platos o las pajitas de este material a partir del 2021 . Así, dentro del territorio gallego la prohibición de venta de este tipo de elementos en plástico entrará en vigor cuando se apruebe la ley a la que dio luz verde esta mañana el Consello de la Xunta, la Ley de Residuos, que la reunión semanal del Gobierno autonómico impulsó junto a la Estrategia Gallega de Economía Circular. De esta manera, indicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, «se cierra el círculo de herramientas para tener una Galicia más verde» , al tiempo que alabó que su Administración, que aspira a ser la primera cien por cien sostenible, «concreta respuestas y legisla», o lo que es lo mismo:toma cartas en el asunto, ya que, opinó el presidente, «está muy bien hablar del clima», pero hay que tomar medidas, como a su juicio está haciendo la Xunta de Galicia.

Esta nueva legislación provocará cambios en el día a día de los ciudadanos: por ejemplo, a la hora de luchar «contra la plastificación del planeta y el desperdicio alimentario», la Xunta quiere adaptarse ya, siendo la primera en hacerlo, al obligado cumplimiento de la Directiva que llega desde el Ejecutivo comunitario y fue aprobada por la Eurocámara, que prohibe los plásticos de un solo uso. Así, cuando entre en vigor la ley, si todo sale como tiene previsto la Xunta, en el primer trimestre de 2020, se prohibirá la venta de bolsas de plástico fragmentables , siendo el 2021 la fecha para que sean compostables. También se prohibirán elementos de plástico de un solo uso y desechables como platos, vasos o bandejas alimentarias. Y por otro lado, en este caso en la lucha para reducir el desperdicio alimentario, los locales de restauración estarán obligados a entregar para llevar los restos de comida no consumidos, y además lo tendrán que hacer en recipientes con un 50%de material biodegradable.

Reciclaje

Desde San Caetano recuerdan que aún hay espacio para mejorar las cuotas de reciclaje de los ciudadanos gallegos:es por eso que d esde 2023 los concellos deberán instaurar la recogida separada de los biorresiduos y en 2024 de los residuos textiles y peligrosos de origen doméstico , lo que exigirá a la sociedad «familiarizarse con nuevos residuos». La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunció que para ello se impulsará desde la Xunta la construcción de tres nuevas plantas de tratamiento de biorresiduos domésticos.

En ese objetivo de ser 100% sostenibles, el Gobierno se ha dado un plazo de seis meses para modificar algunos aspectos de la vida diaria en sus instalaciones:las fuentes de agua potable sustituirán a las botellas de plástico o se tratará de dar «uso prioritario» al material de oficina reciclable. Al mismo tiempo, se abogará por el uso de áridos reciclados en la construcción de infraestructuras, el empleo de suelos artificiales para los equipamientos infantiles que reforme o construya la Xunta, la recogida separada de los residuos y el impulso del empleo de energías limpias. El Ejecutivo de Feijóo busca ser un «referente», como quiso dejar constancia la conselleira de Medio Ambiente, durante la rueda de prensa posterior al Consello. «Ayer (por el miércoles) la Comisión Europea anunciaba el Pacto Verde Europeo, pero Galicia ya se ha adelantado» , afirmó Vázquez.

Pero el Gobierno autonómico no se quiere quedar ahí, ya que busca ser, a su vez, «referente europeo de sostenibilidad» con la Estrategia Gallega de Economía Circular y situarla en la lucha contra el calentamiento global y a la cabeza de la transición energética justa, un término que también utiliza en puntos como el cierre de la central térmica de As Pontes, donde solicita una transición en el fin del carbón que permita asegurar los empleos para los actores implicados. Para ello pone sobre la mesa 60 medidas para desarrollar y ocho grandes ejes de actuación, de manera que se pueda «sustituir nuestro sistema económico y productivo lineal por otro más eficiente y racional». Entre las medidas, un plan de acción para reducir los plásticos no reciclables en el sector primario y la industria alimentaria gallega o la inclusión de «criterios verdes» en la contratación pública.

Con estas medidas Galicia se sitúa a «la vanguardia de las regiones que se alejan del modelo basado en el trinomio extraer, usar y tirar», añadió Vázquez, que recordó que su Ejecutivo se ha puesto objetivos incluso más ambiciosos de lo exigido, como ocurre en el incremento progresivo de la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización o reciclaje y que, en su conjunto, en 2020 deberán alcanzar un 55 por ciento.