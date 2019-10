AYUDAS La Xunta lanzará un «cheque Brexit» para «mitigar las consecuencias» para las empresas gallegas El vicepresidente Rueda señala la pesca como el foco de «máxima preocupación» por su nivel de exposición

P. Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 02/10/2019 13:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles la intención del Gobierno gallego de lanzar un «cheque Brexit», unas «líneas de ayuda» a empresas gallegas en el Reino Unido que sirvan para «mitigar las consecuencias» de una desconexión de este país de la Unión Europea. Rueda ha hecho el anuncio tras la reunión del Grupo de Trabajo Interdepartamental del Brexit, al que han acudido los titulares de Facenda, Valeriano Martínez, Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, Medio Rural, José González, y Mar, Rosa Quintana.

En concreto, se trataría de un auxilio a la hora de llevar a cabo trámites derivados de la inédita situación de desvinculación de un miembro de la UE, así como «asesoriamiento especializado». Una labor, la de consultoría, que llevaría a cabo el Igape, a propuesta de la Consellería de Economía, de tal forma que amplíe su ámbito de actuación, hasta ahora centrado en labores comerciales. Por el momento, Rueda no ha precisado la «cuantía» del «cheque Brexit», pues quedará fijada en el plan estratégico que se presentará en Consello de la Xunta.

El Gobierno gallego permanece muy atento a las novedades que se produzcan a lo largo de este mes para reaccionar en consecuencia, «sobre todo si hay un Brexit duro». El número dos del ejecutivo autonómico ha recordado que hay 14 mil gallegos residiendo en Reino Unido, y ha reclamado reciprocidad a la hora de atender sus derechos, como hará la Xunta con los 2.000 británicos que residen en Galicia (de los que más de 1.000 disponen de cartilla).

Pesca: «máxima preocupación»

El principal foco de alerta para el Gobierno que encabeza Alberto Núñez Feijóo, en todo caso, se sitúa en la pesca. «Es donde tenemos que concentrar muchos esfuerzos», ha reconocido Rueda, quien ha admitido que es el «elemento» que diferencia a Galicia del resto de autonomías españolas y el que más lo expone, singularmente ante un Brexit duro.

Es el motivo de «máxima preocupación desde la Xunta», no en vano hay 150 barcos faenando en aguas británicas, con 1.700 personas enroladas, que no pueden dejar de trabajar de un día para otro. El Gobierno gallego ya trasladó en la última reunión convocada por el Gobierno central con las autonomías su demanda de que, si es necesario destinar ayudas al sector pesquero, éstas no procedan del «fondo actual», si no que sean «específicas». De lo contrario, ha señalado Rueda, sería «vestir un santo para desvestir a otro».

La Xunta ultima el trabajo que ha venido desarrollando en las últimas semanas hasta donde alcanzan sus competencias, muy pendiente de los movimientos del Gobierno central. El objetivo no es otro que estar preparados para cualquier escenario; incluso, el más desfavorable para los intereses de Galicia.