Galicia y el resto de España afrontan hoy una encrucijada crítica. Gane quien gane las elecciones, la decisión que adopte la sociedad condicionará inexorablemente y de manera determinante el futuro del país. Sea en un sentido o en otro. En cualquiera de los casos, no son unos comicios más. Hoy es víspera de todo.

Víspera de una crisis política. El país vive instalado en un nivel máximo de polarización social. La actual política de bloques nos condena a un clima de crispación. No solo en la escena parlamentaria, eso ya ocurrió en otras ocasiones. El problema es que ese ambiente de trincheras políticas se ha trasladado a la sociedad. También, aunque en menor medida, a la gallega. Y no será sencillo, gane quien gane, superarlo. El acoso a los líderes y simpatizantes de algunas fuerzas en algunos puntos del territorio nacional durante esta campaña electoral muestra el grado de degradación al que hemos llegado. Lo que se juega es quien pilota la nave en un tiempo tan convulso.

Víspera también de una crisis institucional. El gobierno que salga hoy de las urnas será quien afronte un nuevo hito, quizás uno de los más decisivos, del desafío del independentismo catalán al Estado de Derecho. No tardará en llegar la sentencia del Supremo en el juicio contra los líderes del proceso separatista. Y hay partidos que no han negado que estén dispuestos a promover un indulto. A pesar del impacto institucional que tendría una decisión de esa naturaleza. Y del impacto también económico que tendría para territorios como Galicia que un gobierno débil dependa del nacionalismo radical para sobrevivir, como se comprobó ya en el fracasado proyecto de presupuestos presentado por el gobierno.

Víspera además de una crisis económica. No solo de una desaceleración, eso es un hecho constatable en cualquier indicador macro, sino, muy probablemente, de una nueva recesión. El cóctel de medidas populistas impuestas en los últimos meses no saldrá gratis. Galicia se juega en esta partida sectores tan estratégicos como el forestal o el electrointensivo y el futuro de la industria de la automoción. No es poco. Y, sin embargo, el mayor drama para el ciudadano será el inevitable hachazo fiscal que se avecina para compensar el despilfarro electoralista de estas últimas semanas previas a los comicios.

Víspera de todo, hoy la sociedad cruzará un Rubicón. Decidirá quien estará al frente del poder ejecutivo de la Nación en un momento tan crítico como el actual. Pero, además, estos comicios servirán para reordenar el mapa político en Galicia. De la combinación de los resultados de las elecciones de hoy y de las municipales de mayo saldrá un nuevo tablero. Con varias claves.

Uno. Hasta dónde llega el plus de resistencia del PP en esta comunidad frente a la fragmentación del centroderecha en el resto de España. Ello será determinante en unas futuras autonómicas. El resultado de hoy condicionará en cualquier caso la estrategia de unos y otros. Tanto si los populares consiguen concentrar el voto de ese espacio político, y es probable que así sea en Galicia, como si la irrupción de Ciudadanos y Vox favorece una victoria de la izquierda.

Dos. El rol de Gonzalo Caballero en el PSdeG. El presunto líder del socialismo gallego ha renunciado a desplegar esta campaña un discurso propio y ha fiado su futuro al de Pedro Sánchez. No cumplir las expectativas hoy, crecer no es suficiente y la clave de la lectura de los resultados será cuánto crece, o fracasar en las municipales del próximo mes dejaría a Caballero tocado. Aunque las encuestas no apunten en esa dirección, no es en absoluto descartable.

Y tres. El futuro del rupturismo. Hoy se abren tres escenarios distintos. Que Luís Villares y Pablo Iglesias empaten y sigan desangrándose ambos. Que una de las dos facciones venza con holgura y el otro quede reducido a fuerza residual. O que el BNG resurja y se coma a las otras marcas del populismo. Siendo más probable la primera de las alternativas, cualquier apuesta es arriesgada. Pase lo que pase hoy, afectará al planteamiento de ese universo en las locales.

Hoy es víspera de todo. Todas las incógnitas quedarán resultas cuando los ciudadanos elijan hoy su papeleta. Las cartas están sobre la mesa. Desde hace tiempo. Alea iacta est.