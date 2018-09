Renovación de la dirección Villares y los críticos miden sus apoyos para controlar En Marea El censo del proceso electoral amenaza con volver a enfrentar a los dos sectores

Hacía tiempo que las palabras «consenso»y «unanimidad» no protagonizaban las declaraciones de las distintas almas de En Marea. Sin embargo, y contra todo pronóstico, este viernes la actual dirección rupturista y el sector crítico firmaban una tregua para pactar un adelanto técnico de las elecciones internas en las que se renovará la cúpula de la confluencia. Finalmente, el proceso electoral se celebrará durante la última semana de noviembre, tras un plenario fijado para el 27 de octubre en el que las bases del partido instrumental deberán acordar el reglamento y el censo electoral de los comicios. De cara a ambas citas, tanto el sector liderado por el magistrado en excedencia como sus detractores —encabezados por los «alcaldes del cambio» y partidos como Anova, Esquerda Unida o Podemos— trabajan ya en aumentar sus apoyos para lograr hacerse con el control de la cúpula de En Marea.

Fuentes de la confluencia consultadas por ABC vaticinan que el debate que volverá a agitar las aguas del rupturismo será el censo electoral que se tome como referencia en este proceso. La actual dirección, controlada por Villares, defenderá contar con los 2.000 inscritos que participaron en procesos como la votación interna para decidir el futuro de la parlamentaria Paula Quinteiro. A partir de ahí, instarán a los militantes de formaciones como Podemos o Esquerda Unida a adherirse al partido instrumental para poder participar en igualdad de condiciones en la renovación de la cúpula de En Marea, un extremo al que tanto el partido morado como EU siempre se han mostrado reticentes.

Por su parte, una de las portavoces del sector crítico, Gladys Afonso, ya subrayó al término de la reunión del Consello das Mareas que reclamarán que se elabore «un censo real de los inscritos» por entender que en anteriores procesos internos «hubo una deturpación» del número de participantes que dio lugar «a una situación de enfrentamientos y desencuentros».

Papel de Noriega

Otra de las incógnitas aún por despejar será el nombre de la persona que encabece la candidatura que previsiblemente impulsarán los críticos para intentar arrebatarle a Luís Villares el liderazgo de la confluencia. El magistrado en excedencia ya ha avanzado que se ve «con mucho ánimo» para seguir en su papel de portavoz del partido instrumental. Mientras, el papel relevante que ha jugado durante los últimos meses el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, para aglutinar las sensibilidades contrarias al rumbo de la actual dirección ha hecho que todas las miradas se dirijan a él como posible candidato de los críticos. Con todo, el principal valedor político del regidor, el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras se afanó este viernes en descartar la presencia de Noriega en procesos de este tipo. «Martiño no tiene ambición, pudo ser el portavoz del grupo parlamentario de AGE en lugar de ser yo, y no lo fue por lealtad a los vecinos de Teo. Una persona que hace eso no tiene ambición de trepar», zanjó Beiras.