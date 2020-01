Vigo El PP pide el cese de la exministra Espinosa por ser «directiva de una empresa en Panamá» Presentarán una batería de preguntas en las Cortes para que el Gobierno detalle qué medidas se van a adoptar con la concejala de Vigo

Tras pedir el cese de Elena Espinosa, concejala y teniente de alcalde de Abel Caballero en el Ayuntamiento de Vigo, por ser «directiva y tesorera de una empresa en Panamá», paraíso fiscal, el Partido Popular va más allá. Si el jueves Registro presentaban en el registro municipal los documentos pertinentes, este viernes los senadores Javier Guerra y Elena Muñoz, el diputado en el Congreso Diego Gago, además del portavoz del grupo municipal, Alfonso Marnotes, han anunciado en rueda de prensa que presentarán una batería de preguntas escritas y orales en las dos Cámaras para que el Gobierno central explique si conocía la situación de la exministra y qué medidas va a adoptar.

Marnotes denunció que «el alcalde, desde ayer, conoce oficialmente la situación de esa empresa y mantiene a Elena Espinosa en su puesto. La concejala y teniente de alcalde, además de vocal del Estado en Zona Franca y Renfe Viajeros, ha mentido a los vigueses y Abel Caballero la mantiene y elude cualquier manifestación sobre esta situación», según recoge una nota difundida por el PP vigués.

Gago apuntó que «en los últimos años se ha hablado mucho en el PSOE de la relación de políticos relacionados con empresas vinculadas a paraísos fiscales y Panamá es un paraíso fiscal. Lo que hemos constatado es que la mentira tiene las patas muy cortas y no podemos tolerar que haya una doble vara de medir. Que el partido que ostenta la responsabilidad de gobierno ataque a políticos o empresarios que tienen domicilios en paraísos fiscales y que dentro de su propio partido mantengan, en Zona Franca y Renfe Viajeros a una persona que es directiva y tesorera de una empresa en Panamá es, desde luego, una doble vara de medir. Esperamos que Pedro Sánchez cese, de forma definitiva, a una persona que ha salido públicamente a decir que no tenía nada que ver con una filial en Panamá. La mentira es intolerable en política».

Por su parte, Muñoz proclamó que se debe tener tolerancia cero. Espinosa ocultó la información de que era directiva de una empresa situada en Panamá y, posteriormente, lo negó. «Ha mentido dos veces y como Espinosa ocupa cargos en el Gobierno de España, queremos saber el límite de tolerancia de la honorabilidad de este gobierno. Por eso, vamos a presentar una batería de preguntas escritas y orales en las Cortes Generales», detalló.

Cese inmediato

El PP preguntará si, en el momento en que se nombró a Elena Espinosa tanto en Zona Franca como en Renfe Viajeros, los titulares de Fomento y Hacienda conocían que era directiva en una empresa con su domicilio fiscal en Panamá y ahora, después de toda la información aparecida, qué medidas van a adoptar.

Muñoz señaló que «para nosotros la única contestación admisible es cesarla de forma inmediata. Vamos a esperar a ver qué responde el Gobierno de España y, a partir de ahí, no descartamos seguir ampliando las iniciativas para llegar al fondo del asunto. Para nosotros no es una cuestión menor y va a definir muy bien qué es lo que este gobierno de España va a exigir a todos sus cargos públicos».

Caballero: una «lucha de poder» del PP

Preguntado al respecto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, echa balones fuera. «Permítanme que no me tome en serio nada de lo que dicen y hacen éstos. No se puede tomar en serio», rechazó este jueves, en una intervención en la que aseguró que resulta «obvio» que los populares mantienen una «lucha de poder», recogió Ep.

Al regidor se le cuestionó si mantiene su confianza en Espinosa: «No se trata de eso, nadie lo pone en duda, solamente el señor Marnotes porque tiene que competir con Porro, y Guerra compite con Marnotes y con Porro, y están los tres compitiendo a ver quién dirige el PP de Vigo». Lejos de ofrecer explicaciones, Caballero atacó a los representantes populares, a los que acusó de estar «dedicados a ver si hacen méritos en su propio partido».