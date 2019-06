PACTOS POSTELECTORALES Los vetos entre BNG y PP, más cerca de romperse en dos concellos Catoira y A Fonsagrada están pendientes de pactos que pueden acabar con la hegemonía del PSdeG en esos lugares

David Gómez Santiago

La política municipal vuelve a demostrar que tiene sus indescifrables códigos propios. Y si en pocas imaginaciones podría caber la posibilidad de un pacto de Gobierno entre BNG y PP, los comicios del 26-M demuestran que puede ser posible. Aún sin estar confirmados, los populares ya han explorado la posibilidad de que en Catoira y A Fonsagrada puedan apoyar al BNG para desalojar a gobiernos con amplia tradición socialista. Con todo, en la sede nacional del Bloque no quieren ni oir hablar de algo así, aunque sea con una investidura «a la andaluza».

Uno de los casos en duda en este momento es el de Catoira, donde el PSdeG ganó y tiene 5 ediles, mientras que el BNG (segundo) y el PP tienen cada uno tres. De esa forma, el líder popular ofreció sumar sus votos a los de los nacionalistas para acabar con los gobiernos socialistas, que mandan desde el 1983. El alcalde actual, Alberto García, gobierna desde 1991.

Xan Castaño, que es el líder del BNG en la localidad, afirmó hace unos días que se reuniría con el PP para informar de que presentarán su candidatura durante el Pleno constitutivo. Pero solo para eso, no para negociar, lo que dejaría en el tejado del PP apoyar ‘de gratis’ su investidura para evitar cuatro años más del PSdeG.

De esa forma Castaño dice que no incumple la directriz marcada por la Executiva Nacional: «no negociar ningún Gobierno municipal con el PP». Ana Pontón, su líder, remarcó esta idea, y aunque explicó que no estaba «desautorizando» a su compañero, hizo hincapié en que si no se sigue esta máxima «no se cumple lo que dice esta organización».

Asimismo Pontón no quiso hacer «cábalas», por lo que echó balones fuera ante esa posibilidad de un acuerdo «a la andaluza»: aceptar sus votos sin negociar medidas. El BNG, recoge Europa Press, se pregunta «qué busca el PP con este tipo de medidas».

También A Fonsagrada

El vértigo electoral entre estas dos formaciones no se acaba ahí: el nuevo foco se sitúa más al este, en A Fonsagrada. Allí las cifras son diferentes: el PP ganó en las urnas por 11 votos a los socialistas, por lo que están empatados a 5 concejales. El BNG solo tiene uno, pero para evitar un pacto a la izquierda, los populares han llegado a plantear incluso una Alcaldía nacionalista de su única edil, María Xosefa Ortiz.

De momento el BNG tampoco se ha cerrado en banda y ayer se conoció una reunión con el PP celebrada el martes. En ella se habló de «la realidad de A Fonsagrada». Jornadas antes los conservadores enviaron un documento con propuestas a la edil del Bloque, y en él aparecía como posibilidad la de darle el bastón de mando a Ortiz, pero también que ésta se abstuviese para facilitar un Ejecutivo del PP.

Ahora será el turno para el PSdeG de reunirse con el BNG. Los socialistas vienen de perder la mayoría absoluta en la población, donde gobiernan desde 2003. El actual regidor, Argelio Fernández Queipo, tiene el bastón de mando desde 2007.

Fernández Queipo y su equipo no se pusieron en contacto con la concejala nacionalista hasta conocer su reunión con el líder del PP fonsagradino, recoge Europa Press. Ahora esa reunión entre las dos formaciones de izquierdas se celebrará el viernes, pero el actual alcalde en funciones no pudo garantizar en el día de ayer que mantendría el cargo cuatro años más. Tienen «diez días» para hablar con el BNG, explicó elcandidato.

«Hay que seguir hablando», subrayó por su parte Ortiz, que aseguró que «todavía no hay una decisión».