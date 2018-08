FABRICACIÓN DE AEROGENERADORES Vestas niega el cierre de la factoría de Viveiro como teme la plantilla La clausura repentina de la planta de León ha encendido las alarmas en la Mariña lucense

Natalia Sequeiro

El repentino anuncio de la multinacional danesa Vestas de que cerrará su factoría de León ha caído como un jarro de agua fría en Viveiro. En la localidad lucense, la empresa dedicada a la fabricación de aerogeneradores cuenta con una planta en la que trabajan unas 210 personas, entre fijos y temporales. El presidente del comité de empresa Jano Grandío, de UGT, teme que la multinacional pueda acabar liquidando la fábrica. Pero la compañía lo niega. «No hay ningún plan para cerrar Viveiro. Nada más lejos de la realidad», aseguraron ayer a ABC fuentes de Vestas.

El pasado lunes la multinacional danesa comunicaba por sorpresa su intención de clausurar su centro de producción en Villadangos del Páramo (León) y despedir o recolocar en otras fábricas en España a sus 362 trabajadores. A finales del pasado mes de julio cerraba también su factoría de Vilafranca do Penedés en Barcelona que contaba con 44 empleados. En una nota de prensa, la compañía justificó su decisión ante la escasa demanda de la turbina de dos megavatios que se ensambla en León en el mercado europeo. Este modelo pasará a producirse en fábricas de Argentina y Rusia, donde existen más compradores próximos. Pero la planta de Viveiro, recordó esta mañana el presidente del comité de empresa, abastecía a León con partes de esas turbinas. Según informa Ep, Grandío denuncia que el cierre de la factoría de Villadangos del Páramo «quita producción» a la de Viveiro y genera dudas sobre si «provocará que haya una bajada en la plantilla» o incluso la liquidación de «esta fábrica».

Desde Vestas reconocen que habrá que realizar un plan de reajuste en la compañía a nivel global para dotar a la planta gallega de carga de trabajo suficiente, pero insisten en que «no hay intención de cerrar Viveiro». Sobre el posible impacto en el empleo, explican que la fábrica tiene picos de producción donde se recurre a empleados temporales, que no siempre pueden pasar a formar parte de la plantilla estable y recuerdan que el pasado mes de junio, ya hubo algunos trabajadores a los que le finalizó el contrato. Fuentes de la compañía aseguran comprender el temor de la plantilla ante una posible clausura tras la noticia del pasado lunes, pero afirman que «nada más lejos de la realidad». Explican, además, que recientemente se ha invertido para lograr una nueva línea de producción.

Viable

El presidente del comité de empresa también se refirió a esta nueva línea de paneles eléctricos para explicar que la planta vivariense es «viable». Pero no acaba de fiarse de que sea una garantía de que el centro de producción no pierda empleo o acabe clausurándose. «Esto durará un tiempo pero no sabemos cuanto».

El sindicalista de UGT lamentó, igualmente, los cambios «estratégicos» que se plantean a nivel de dirección «cada año», deslizando, nuevamente, que «no» saben como se va a actuar con la planta de Viveiro. De momento, explicó, no se les ha comunicado «nada», tan solo que estos cierres, en León y en Barcelona, «no afectan» a la planta de Viveiro.