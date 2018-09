CANDIDATOS MUNICIPALES DEL PPDEG Jesús Vázquez repite como cartel del PP en Orense para poner fin al «bloqueo» Feijóo anima al partido a conseguir la mayoría absoluta en la única urbe donde gobierna

M. Nespereira

No está siendo fácil la legislatura municipal de Jesús Vázquez como alcalde de Orense. Descendió en 2015 procedente de las alturas institucionales de la Xunta, dejando atrás su plaza como conselleiro de Educación, y le bastaron unos pocos meses para comprobar la hostilidad a la que habría de acostumbrarse su gobierno en minoría, el único del PPdeG en una gran ciudad. Reprobado en dos ocasiones, curtido en las amenazas de una moción de censura, Vázquez no se rinde: repite. Ayer oficializó su candidatura como cabeza de cartel popular en los comicios locales de 2019, y ofertó un horizonte de «sentidiño» para Orense.

Lo contrario ya lo está experimentando en su propia piel. «En un gobierno en minoría, la mayoría es la oposición; si no trabajan por la ciudadanía hay bloqueo», describió el regidor, de vocación profesor de Empresariales, en un acto celebrado en el Campus de la ciudad. Allí Vázquez denunció la política de palos en la rueda y se conjuró para dar respuesta «a todas las demandas» que piden los orensanos. «Somos el Orense que quiere a Orense: frente a nosotros, no hay nada. Queremos jugar el partido completo y no solo la primera parte», proclamó.

De aquí a mayo el PP recurrirá permanentemente a la comparación. No ya frente a unos partidos en la ciudad que «ni comen ni dejan comer», como denunció Alberto Núñez Feijóo, sino frente a los gobiernos del resto de urbes. Presente en el acto, el presidente de la Xunta invitó a los orensanos a practicar ese mismo «ejercicio». «Que miren al resto de regidores o que se fijen en la oposición, grupo a grupo», conminó el jefe de filas popular: «La distancia es abismal». Aunque para evitar otros turbulentos cuatro años, Feijóo animó al partido a conseguir la mayoría absoluta.

El sostén de la Xunta —sustanciado en proyectos como la rehabilitación de Puente del Milenio, la implantación del campus da Auga o el proyecto de la intermodal— será otra de las bazas con las que Vázquez se presente ante las urnas. Lo hará con la promesa de responder a los deseos de una ciudad «segura, ordenada, humana y limpia», espejo en la lucha contra la violencia de género. Un Orense «modelo de referencia donde las personas sean el principio y el fin», sintetizó.

El presidente provincial del PPdeG, Manuel Baltar, ensalzó la «concordia, el trabajo, la capacidad y la lealtad» del alcalde. Atributos para evitar, con la mirada electoral apuntando a 2019, la repetición de un Ayuntamiento «donde el insulto sea lo que más se escucha».