Rey Varela: «Los gobiernos en minoría no son capaces de resolver problemas» Apenas un mero formalismo le separa de la oficialidad de la candidatura, que el partido celebra. El conselleiro de Política Social vuelve a su ciudad para revertir «la parálisis» de este mandato

Apura sus últimos días como conselleiro de Política Social. Regresa a Ferrol, de donde asegura que nunca se fue del todo, para ganar por tercera vez las elecciones municipales, aunque al contrario que en 2015, con el objetivo de lograr de nuevo la mayoría absoluta que le permita gobernar. Muy crítico con la gestión del actual regidor, asegura que en su decisión ha pesado, sobre todo, el deseo colectivo de los ferrolanos que le han transmitido su apoyo.

Vuelve a Ferrol. ¿Decisión propia o petición del partido?

—Es una petición de muchos ferrolanos. Lo expliqué cuando daba el paso para presentarme a la presidencia del PP de Ferrol. No ha sido una decisión individual sino colectiva, que nace de la gente y a la que no podía negarme. Tengo que devolverle a los ferrolanos todo lo que me han ayudado en los últimos años.

Esto tiene mucho de proceso de reflexión. ¿Cuándo toma la decisión de aspirar de nuevo a la alcaldía?

—No es un proceso rápido ni que se pueda enmarcar en unas horas. Ha sido un goteo constante, viendo la respuesta de mucha gente y viendo la situación de parálisis en que se encuentra Ferrol en los últimos años.

¿Le da vértigo volver a concurrir en unas municipales en las que tiene más que perder que ganar?

—Yo creo que cuando uno tiene responsabilidades públicas, lo que nunca debe hacer es tener miedo al fracaso. Ponerte a disposición de la gente es algo consustancial a representar a la gente. Siempre he querido representar a los ferrolanos y me vuelvo a poner a su disposición para que decidan.

Se dice que pasar de alcalde a conselleiro es un ascenso, ¿y de conselleiro a candidato a una alcaldía?

—Ser alcalde es una gran honra y una gran responsabilidad. Ser conselleiro lo es también. No hay que verlo como un juego personal de qué es más importante, sino de dónde puedes ser más útil e importante en cada momento para servir a los intereses generales, que es como lo he visto yo en este momento.

¿Cómo ha contemplado desde la distancia esta legislatura de Ferrol?

—Mi opinión aquí es como un ferrolano más. He visto parálisis, irresponsabilidad en la toma de decisiones, ausencia de gestión y demasiados gestos.

Su sombra ha sido muy alargada sobre Ferrol toda esta legislatura, incluso siendo conselleiro...

—Como miembro del gobierno autonómico tengo una responsabilidad con toda Galicia, pero también con Ferrol, que es mi ciudad, que ha estado siempre falta de liderazgos políticos y de gente que defendiera sus intereses más allá de sus límites. Yo, que tengo la posibilidad de hacerlo desde el gobierno de Galicia, no podía olvidarme de esa creencia que tengo: ayudar a Ferrol desde donde se esté en cada momento.

¿Qué proyectos que usted dejó encauzados en su mandato se han paralizado en la actual legislatura?

—Siempre digo que los alcaldes, y si quiere también los conselleiros, tienen que ocuparse de los grandes temas y de los pequeños temas. Los grandes temas de Ferrol han estado metidos en un cajón: presupuestos, el gran tema de cada año en un gobierno normal; convenio de Defensa, que estaba firmado; convenio de As Pías, que quedó aprobado; convenio de Abrir Ferrol al Mar, también aprobado; revisión del plan general de ordenación, que estaba con la tramitación inicial... Esos son los grandes temas de transformación urbana que estaban iniciados y conseguidos, pero que este ayuntamiento no ha tenido un solo minuto para continuarlos. Y luego las cosa pequeñas: no hay más que pasear por Ferrol para ver que el estado de las calles es lamentable, los jardines cada vez peor cuidados, la ciudad cada vez más sucia... Ni lo grande, ni lo pequeño, insisto.

Ha sido un gobierno local que se ha enredado mucho en la tasa de saneamiento para acabar aprobando la tasa que usted dejó hecha...

—La tasa, y lo puedo decir con mucha tranquilidad tres años después, fue la gran mentira de un partido que decía antes de las elecciones que no hacía falta pagar por el saneamiento. Ese partido, que ahora es gobierno, fue el que aseguró que devolvería el importe económico de los recibos que habíamos cobrado. Y no solo no lo ha hecho, sino que la ha puesto al cobro para después de las próximas municipales. Llegaron con una gran mentira al gobierno y se van a ir con otra gran mentira, porque todos los ferrolanos vamos a tener que pagar en los próximos años lo que ellos en los últimos años, por razones electoralistas, no quisieron hacer en este mandato. Afortunadamente no han sido capaces de parar el saneamiento. Lejos de avergonzarme, estoy orgulloso de haber iniciado y concluido ese proyecto, que era una gran asignatura pendiente de todos los ferrolanos. Hoy hablamos del saneamiento en pasado y no como tema pendiente.

Muchos de los proyectos en el cajón obligan a entenderse con Defensa. Pero ahora el Gobierno de España es del PSOE. ¿Cree que eso puede dificultar su desarrollo?

—Todos esos proyectos están ya aprobados por el ayuntamiento y el Ministerio, sería únicamente continuar con su tramitación de manera normal. Una vez que uno es alcalde no lo es de ningún partido, sino de todos los ferrolanos. Lo que hay que hacer es entenderse con los gobiernos, sean del partido que sean, y es lo que algunos que ocupan cargos ahora mismo no entienden.

Jorge Suárez le reprochó la semana pasada recurrir a la «política de cloaca» por la denuncia de una funcionaria municipal respecto a un supuesto trato de favor a una concejala.

—Sería bueno que el señor Suárez hiciera una reflexión retrospectiva por las cosas que él y su partido han dicho de mi persona. Yo, que no he intervenido para nada en ese caso, puedo decir que mi grupo político se ha limitado a hacerse eco de una funcionaria municipal y de una ciudadana. Única y exclusivamente. En política no vale todo, y yo creo que he demostrado en los años que llevo de vida pública que jamás he cruzado determinados límites.

Un hipotético gobierno de Rey Varela, ¿cuánto depende del PP y cuánto de Cs?

—Dependerá exclusivamente de los ferrolanos. Lo digo y lo repetiré a lo largo de los próximos meses: si soy candidato a la alcaldía, mi objetivo es conseguir la mayoría absoluta. En Ferrol se ha demostrado que los gobiernos sin mayorías absolutas no son capaces de solucionar problemas, y yo me presento para solucionar problemas y sacar a la ciudad adelante. Una absoluta te hace más fuerte para no depender de nadie.