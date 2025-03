Vacuna Galicia: Los mayores de la residencia Porta do Camiño de Santiago serán los primeros en vacunarse de Galicia

La Residencia Porta do Camiño, en Santiago

Solo serán 250 los gallegos que al final de la jornada de este domingo, si todo sale como está previsto, puedan decir que ya corre por sus venas la primera de las dos dosis de la vacuna creada por Pfizer y BioNTech para combatir el coronavirus que afecta a Galicia desde hace ya cerca de un año.

Pero esas 250 personas, que recibirán un total de 500 dosis en dos tomas para cada una en el plazo de unas semanas , son una avanzadilla simbólica de los cientos de miles de gallegos que se espera puedan ser vacunados en los próximos meses. Por el momento esta primera fase pretende inocular el antídoto a 42.000 personas distribuidas en 480 centros de mayores por todas la Comunidad . Con esta vacuna se acerca, al ritmo que aumenten los vacunados, la deseada vuelta a la normalidad tras un 2020 de inmensas dificultades.

Como ya se había anunciado y aparecía en los planes oficiales que siguen todas las autonomías, se comienza por las residencias de mayores, con sus usuarios y el personal. En Galicia ya se comunicó hace unos días que se optaba por el área de Santiago, la más afectada ahora mismo por la incidencia del coronavirus, para comenzar. El descenso en el número de dosis que iban a llegar, un número que desde el Gobierno se fue reduciendo con el paso de las jornadas, no permitió que la campaña de vacunación más importante de las últimas décadas se pudiese iniciar simultáneamente en las siete áreas sanitarias que conforman Galicia.

Los periodistas no podrán acceder al centro para seguir in situ esta primera jornada, pero sí habrá, como es lógico, imágenes de ese histórico momento. Los conselleiros de Sanidade, Julio García Comesaña, y Política Social, Fabiola García, estarán pendientes ante un día fundamental para ambos departamentos, y harán sus valoraciones al mediodía junto a la residencia elegida por la Xunta, la de Porta do Camiño. Se espera que el proceso de inyectar dosis comience un poco antes.

En la jornada de este sábado ya se ha ensayado en las instalaciones de esta residencia, a un paso de cebra del centro histórico de la capital gallega, para que todo salga según lo previsto en este primer día. La Xunta ha realizado un simulacro durante la mañana para engrasar el dispositivo para que nadie, ni nada falle en este histórico día. El objetivo es inyectar una cada cinco minutos a esas 250 primeras personas. El Gobierno gallego explica que este proceso de práctica comenzó «con la recepción de las vacunas en el almacén y, después, en la residencia sociosanitaria. Se comprobó, también, el funcionamiento del dispositivo del registro del control de la temperatura de cada dosis». Las dosis deben estar a una temperatura entre -60ºC y -80ºC en los congeladores, y una vez sacadas de ellas se deben mantener a una temperatura también baja, gracias a cajas isotérmicas, para poder administrarlas con seguridad.

Cabe recordar que las dosis deben ser descongeladas, un proceso que se puede hacer de una manera más rápida o lenta, según la temperatura a la que se haga, pero que también influye en su caducidad, siendo mucho menor si se descongela a temperatura ambiente. Como añadido deben ser reconstituidas, es decir, incluirles suero fisiológico para poder ser usadas en los pacientes, como señaló el pasado miércoles la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, en una presentación de esta campaña realizada a los medios. Una vez reconstituida la vacuna dura seis horas.

Se hará un registro de la llegada de la vacuna a los centros, también de la vacunación de cada una de las personas, y la no vacunación y el motivo de aquellas que no lo hagan, y finalmente la cantidad de dosis que se devuelven al haber sobrado en ese centro. La misma furgoneta que llevó las vacunas por la mañana recogerá los residuos que se hayan creado, para así poder ser tratados adecuadamente, además de las medicinas sobrantes.

Pero sin la llegada del material no hay vacunación posible. Es por eso que el transporte de las 500 dosis hasta la Comunidad ha sido también objeto de planes meticulosos. Este sábado se ha producido una reunión en la Delegación del Gobierno en Galicia para ultimar los detalles del transporte de las dosis desde Guadalajara al punto de recepción en la Comunidad, donde, si todo ha transcurrido con normalidad, tendrían que estar a primera hora de la mañana del domingo. La Guardia Civil es la encargada de velar por el transporte, mientras que la Policía Nacional estaba dedicada a la custodia exterior del fármaco en el punto donde se almacenarán. El delegado del Gobierno, Javier Losada, ha presidido una reunión con los responsables de los cuerpos de seguridad para «garantizar la llegada y posterior distribución de la vacuna», explica la representación en la autonomía del Ejecutivo en una nota. Este lunes llegarán otras 18.000 dosis , aunque la Xunta remarca que no se podrán usar hasta el martes precisamente por ese proceso de descongelación al que deben ser sometidas antes de poder ser suministradas.

