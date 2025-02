Las unidades postCovid, los ‘ángeles de la guarda’ para atender a quienes sufren el virus persistente

«Mi casa tiene diez escaleras. Y decía:‘¡Parece que estoy subiendo un rascacielos!’». Puerto Figueroa tiene 54 años y hasta que contrajo el Covid, el pasado mes de enero, «era un puro nervio» . Desde entonces, otra persona. «El primer día que salí a la calle, hasta me vinieron las lágrimas. Me voy hasta la farola, es llanito. Llegar a la farola fue una odisea. ¡Me senté en 40 bancos! ¡Parezcouna ancianita de 90 años! », rememora en conversación con este diario. Esta vecina de Redondela, que se dedica a cuidar de otros, ancianos y personas con discapacidad, además de sus propios padres, lleva tres meses sufriendo en su organismo los efectos del llamado Covid persistente o ‘long Covid’. Las secuelas de un virus traicionero que, en ocasiones, se empeña en recordar que sigue ahí... incluso una vez superada la infección. Puerto es el prototipo de enferma para la que el Sergas ha puesto en marcha las bautizadas como «unidades de seguimiento multidisciplinares para los pacientes Covid». Hace unos días le llamaron del Hospital Álvaro Cunqueiro y se fue hasta Vigo, donde pasa consulta en una de estas unidades de nuevo cuño la doctora Isabel Fernández, facultativa de medicina interna a la que acompañan dos neumólogas.

«El objetivo es que desde Atención Primaria o especialidades nos puedan remitir pacientes [en los] que, una vez que han pasado las 12 semanas desde la infección, persiste algún tipo de sintomatología», explica la doctora Fernández a ABC. Remarca que estos enfermos « en ningún momento han estado desatendidos », pues Neumología ha estado siguiendo a los que «tuvieron mucha afectación a nivel pulmonar», y Primaria ha hecho lo propio con casos que no requirieron de hospitalización. Se trata, incide, de un servicio «específico» para que este tipo de pacientes «no estén dispersos en las diferentes especialidades». Se busca «dirigirlos», si procede derivando a especialistas, y que lo hagan profesionales «que nos estemos actualizando, buscando información y haciendo siempre lo mismo».

El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , anunció hace un mes que el Sergas remitiría cuestionarios a los 100.000 primeros infectados con coronavirus, para que especificaran si todavía presentaban síntomas y, en caso afirmativo, cuáles eran. Es el primer filtro. En la unidad postCovid del Cunqueiro , que lleva operativa unas tres semanas, atienden de manera presencial y telemática, aunque predomina la primera. «Si no los ves, no hablas, no los exploras, es un poco difícil», admite la internista. Por ahora, simultanean con sus respectivos servicios, pero «si hay que hacer una dedicación completa, la haremos».

Sin deporte a los 17

La doctora Fernández, tras citar a Puerto, le solicitó una serie de pruebas. Un primer paso. Contagiada en enero , tras contraer su hija el virus en el instituto (también cayó el padre), se percibe cierto cansancio, añadido al físico, tras buscar una respuesta a la «falta de energía total» que padece. Hasta ahora lo único que sabe es que sus pulmones «están bien». Pero también que con la mascarilla se ahoga, o al subir cuestas. «Tengo que trabajar, pero no puedo cargar pesos», lamenta, mientras sigue «echando currículum». « Soy optimista pero hay momentos en que te viene el bajón », admite.

Ella es una de las primeras pacientes que pasan por la citada unidad postCovid del Cunqueiro. En las primeras dos semanas la media de edad oscilaba entre los 40 y los 50 años . Nadie por encima de 60 y sí algunos de poco más de 30. Incluso un chico de 17. Un menor que era «súper activo, que hacía mucho deporte, y desde que tuvo el Covid ha tenido que dejarlo porque no puede», por motivos respiratorios. «Este chico puede tener algo más», barrunta la internista. Su caso, a estudio, es el más llamativo por ahora. «Lo que más predomina es el cansancio. Astenia, un cansancio ex tremo ». También han pasado ya por la consulta casos de disnea, de falta de aire, así como problemas de cognición, como olvidos. Y a esto se suma que «muchos pacientes están bastante bajos», con cuadros de perfil depresivo o de ansiedad.

La doctora Fernández no tiene problema en sincerarse y reconocer que «a veces» sienten «un poco de impotencia», porque con cierta frecuencia «no tenemos mucho que ofrecer». «Es un poco frustrante, como médico, no poder hacer nada por ellos, más que proponerles ejercicios» y «recomendaciones higiénico-dietéticas». «Es mucho más fácil poder dar una pastilla», admite, aplicar un «tratamiento» concreto. Dar esperanza.

A la espera

Las palabras de la doctora entroncan con las de Olga , lucense de 42 años que arrastra un Covid persistente desde que se infectó en una primera comunión allá por... agosto de 2020 :«No es algo que te puedan hacer una radiografía y decir:tengo la pierna rota y ahí lo ves». Al principio se topó con cierta incomprensión. «Tú te estás haciendo un poco la enferma», era la reacción que suscitaba. Hoy sigue de baja laboral porque, explica, no es viable que trabaje tres días sí y tres no. Y es a lo que le aboca su estado de salud, intermitente por el virus. Dolores musculares, articulares, fatiga, dificultad para respirar ... Altibajos, visitas frustrantes a especialistas por su cuenta. Ahora, tres trimestres después, va «por días». De pronto le pitan los oídos por la noche o siente una suerte de mareo. «Es un rollo», dice primero. «Es un coñazo», remacha poco después por teléfono, con una risa resignada.

En su caso, no ha recibido aún una llamada para ser atendida por una unidad postCovid. Se arma de una paciencia que a veces se tambalea. « Tienes la esperanza de que un día te despiertes y se haya pasado», «hoy igual no me duele nada». Y al levantarse, el chasco:«No va a ser hoy el día».