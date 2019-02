URBANISMO El TSXG valida el acuerdo para no derribar el coruñés edificio Fenosa El demandante será indemnizado y el Concello construirá 50 viviendas protegidas

Más de veinte años después de que la primera denuncia llegase a la Justicia, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha puesto fin al culebrón en torno al antiguo edificio Fenosa de La Coruña. El tribunal ha dado hoy el visto bueno al acuerdo alcanzado entre las partes en conflicto y, pese a haber sido declarado ilegal, el inmueble no tendrá que ser derribado y quedará tal como está. Según el TSXG, el convenio de mediación permitirá evitar el coste público de demoler el edificio. Hacerlo supondría unos 60 millones de euros en indemnizaciones que comprometerían el estado de salud de las cuentas del Consistorio coruñés.

El litigio comenzó en 1997 por la concesión, por parte del Ayuntamiento de La Coruña (en manos del socialista Paco Vázquez), de una licencia de rehabilitación del antiguo edificio de Fenosa. En una sentencia de 2001, el TSXG acordó la demolición del inmueble tras dictaminar que la licencia de obra concedida era ilegal. El fallo también obligaba a que el edificio recuperase el estado que tenía antes de la rehabilitación. Pero al hacerlo, explica el TSXG, «la legalidad estaría también comprometida al no ajustarse al planeamiento vigente».

Después de que el Supremo no estimase el recurso contra la sentencia de 2001 presentada tanto por el Ayuntamiento como los vecinos, comenzó el proceso de mediación. Finalmente se llegó a un acuerdo, que no será gratis para el Consistorio coruñés, pero rebaja la factura. Los acuerdos reconocen los daños morales sufridos por la demandante y la comunidad de propietarios. También se obliga al Ayuntamiento a la confección de un catálogo de buenas prácticas urbanísticas para que situaciones como la del objeto de sentencia no vuelvan a repetirse. Además, se obliga a la construcción de 50 viviendas de protección oficial en el Parque Ofimático.

También incluye una indemnización para la demandante y su esposo por dichos daños morales y los costes asumidos en el procedimiento judicial. Según informan algunos medios, el montante podría alcanzar los 2,6 millones de euros. El Ayuntamiento se compromete, a su vez, a iniciar las actuaciones urbanísticas necesarias para la legalización del edificio de Fenosa como inmueble singular.

Además de constatar que los acuerdos «no son contrarios al ordenamiento jurídico, ni lesivos para el interés general o los derechos de terceros», el tribunal ha tenido en cuenta para homologar el convenio las singularidades de este caso concreto. «Por lo que no es extrapolable de forma directa a otras situaciones de derribo», advierte el pleno de la Sala do Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.