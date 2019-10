INDUSTRIA Los trabajadores piden que se busque un inversor para Vulcano Tras varios días haciendo el Camino desde Vigo protestan ante el Parlamento

N. S. Santiago Actualizado: 04/10/2019 19:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con el astillero en liquidación, la plantilla de Vulcano ha decidido peregrinar a Santiago para exigir a la Xunta que busque un inversor que tome las riendas del astillero. Un centenar de trabajadores partieron de Vigo el pasdo martes y esta mañana llegaron a la capital gallega, aunque su destino no fue la plaza del Obradoiro, sino el Parlamento gallego. Concentrados frente a la Cámara autonómica y a gritos de «Vulcano solución», pidieron al conselleiro de Economía, que posteriormente se reunió con ellos, «que cumpla su palabra» y encuentre una solución que evite el desmantelamiento de una factoría centenaria.

En declaraciones a los medios, el presidente del comité de empresa, Nicolás Sangabriel, recordó que si bien son 69 los empleados afectados por la liquidación, cuando la factoría «tiene actividad» trabajan en ella «más de 1.000» personas. Por ello, «va a ser una pérdida importante». Según informa Ep, Sangabriel explicó que el juzgado ha convocado para el próximo lunes a los trabajadores para comunicar el Expediente Regulador de Empleo (ERE) del astillero. «Esa semana emitirá el auto de extinción y nuestra relación con la empresa habrá terminado», lamentó. «Que nadie piense que porque nos hayan liquidado no vamos a defender nuestro astillero, nuestra factoría y nuestros puestos de trabajo», aclaró.

También en declaraciones a los medios y antes de reunirse con los trabajadores, el conselleiro de Economía aseguró que la clave para salvar la actividad de construcción naval en Vulcano es «ver si realmente aparece un inversor». Desde Vigo, Conde aseguró que la Xunta cumplió todos sus compromisos con el astillero, al que «salvó» de situaciones «muy comprometidas» en 2012 y en 2017. Lamentó que ha sido «la gestión que se hizo en el astillero» lo que llevó a pasar de una «caja» de 40 millones hace unos años a los 200 millones de pérdidas actuales. Pero los trabajadores reprochan a la Xunta que no haya supervisado esa gestión. «Cuando se colabora con un astillero, privado o no, y se le permite disponer de dinero público para llevar a cabo sus proyectos, creemos que no se puede ceder ese dinero y no vigilarlo. La Administración tiene que tener una representación controlando», aseveró el presidente del comité de empresa.

Conde aseguró que la Xunta ha trasladado al Puerto de Vigo su deseo de que los terrenos que ocupa Vulcano sigan destinándose a la construcción naval, pero advirtió que no se pueden «generar expectativas» sin saber si va a aparecer o no un inversor interesado adquirir la factoría. Si no lo hay, la Xunta entendería que el puerto los destine a otros usos.