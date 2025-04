Terror en el mundo de la cultura ante el coronavirus: «Está siendo letal»

Del trasiego de lectores por las estanterías a los envíos a domicilio como salvoconducto. De las salas abarrotadas en fin de semana a las pérdidas diarias de cientos, cuando no miles de euros. Y de los conciertos periódicos al parón indefinido de músicos e instrumentistas. La implacable huella del coronavirus arrasa con todo y todos a su paso, y en Galicia el mundo de la cultura no se ha salvado de los devastadores efectos de una crisis sin apenas precedentes en la Historia reciente.

Editoriales, librerías, cines o la Orquesta Sinfónica son solo algunos de las decenas de negocios y establecimientos que han bajado la persiana o paralizado su actividad ante el avance del virus y las consiguientes medidas adoptadas la semana pasada por la Xunta y el Gobierno central. Es el caso, por ejemplo, de la mítica librería Arenas de La Coruña, que pasó de estar vendiendo «hasta tres o cuatro» libros a algunos clientes con vistas a la cuarentena durante los días previos al decreto de alarma a verse de pronto el sábado sumida en la incertidumbre, la confusión y el miedo debido a las órdenes de cierre.« Fue un mazazo tremendo . Lo que estamos viviendo en estos momentos es irreal, una auténtica película de ciencia ficción. No tenemos ni idea de cuánto tiempo durará esto y de cuál será su impacto final, pero esperan semanas muy duras», cuenta a ABC Manuel Santiago Arenas, editor y dueño de la famosa librería coruñesa.

Para intentar capear el temporal en la medida de lo posible, Arenas optó por poner en marcha el mismo sábado un servicio de venta a domicilio . De las siete personas que emplea normalmente quedan trabajando solamente cuatro, quienes además de realizar sus labores y tareas ordinarias, se encargan estos días de llevar los pedidos donde corresponda, aunque sin mucho ajetreo por el momento. «El sábado tuvimos seis pedidos, y estos días esperamos que la cifra mejore o al menos se mantenga», explica Arenas, con 30 años de trayectoria librera a sus espaldas y que por el momento se muestra optimista a pesar de todo. «Esto nos va a suponer miles de euros de pérdidas, no estamos facturando y por tanto no podemos pagar a su vez a las editoriales. Tenemos que negociar con ellas para tratar de llegar a un acuerdo», añade.

La espiral de efectos de la crisis actúa a todos los niveles y sobre todos los actores de un sector, y en el caso de las editoriales, que estos días no reciben ingreso alguno de las librerías, las consecuencias entre otras cosas se traducen en no poder hacer frente a los derechos de autor . «Está siendo letal, esa es sin duda la palabra. Aunque podemos estar abiertos, no podemos facturar al estar cerradas tanto las librerías como los colegios [también elaboran libros de texto]. Van a ser semanas en las que vamos a seguir teniendo que asumir los gastos de la empresa y las nóminas mientras tenemos 0 céntimos de recaudación. Por otro lado, los actos de presentación de libros, cruciales para nosotros, han sido también suspendidos», lamenta Francisco Castro, director de Galaxia, una de las compañías editoras más importantes de Galicia.

Centrados en las redes

En el plano musical, la Orquesta Sinfónica de Galicia, por su parte, asegura estar sufriendo igualmente las consecuencias de este confinamiento. Aunque entienden las medidas y consideran que «la salud es lo primordial para nuestros trabajadores», Andrés Lacasa, gerente de la Orquesta, se muestra prudente a la hora de hablar de una posible vuelta a los escenarios . «Nosotros trabajamos a medio y largo plazo, por lo que es complicado que las actuaciones de ahora se puedan recuperar en el futuro, pues podría entorpecer otros eventos posteriores», afirma con cierta pesadumbre. «Intentamos hacer en redes sociales todo lo que no podemos hacer en público, pero queremos que estas medidas den resultado lo antes posible», añade el gerente.

Lacasa aún no puede calibrar el impacto económico que tendrá esta suspensión de actuaciones, ya que lo importante ahora, dice, es saber cuánto tiempo tendrán que estar parados. Los abonos, vendidos ya para conciertos hasta junio, tendrán variaciones y las entradas serán devueltas, «intentando encontrar siempre la manera de hacer las cosas bien ante una situación nunca vista». En lo referente a los músicos, Lacasa confía en que no tengan problemas a su regreso: «Por suerte, cada uno en su casa sabrá encontrar la mejor manera para mantenerse en forma», concede.

Quien sí puede hablar en términos de impacto económico es Ramiro Ledo, encargado de los cines compostelanos Numax. «Imagínate cómo nos está afectando tener las salas cerradas», reconoce apesadumbrado. «Ya incluso antes de que se decretase el estado de alarma notábamos una menor afluencia de gente», puntualiza, aunque admite que esto era «lógico». Aunque ya están trabajando en programaciones futuras, Ledo desconoce con qué escenario se encontrarán cuando todo pase: los estrenos han sido cancelados, por lo que la gran pregunta que se abre ahora ante ellos no es otra que «con qué filmes vamos a volver» . Lo que sí tienen seguro es que quieren continuar en activo estos días: «Estamos discutiendo ideas sobre compartir algún material de eventos que hemos realizado para que nuestros clientes puedan seguir disfrutando de ellos a través de las redes». Mantenerse a flote como sea: ese es el lema que aflora en cada local, establecimiento o negocio, sea cual sea, en estos días que ya quedan para la Historia.