Tercer incendio en el parque natural do Invernadoiro en una semana

La Consellería de Medio Rural ha informado este martes de un nuevo incendio, el tercero en una semana, que afecta al entorno del parque natural de O Invernadoiro, en el ayuntamiento orensano de Vilariño de Conso. Según las primeras estimaciones, el foco, situado en la parroquia de Pedralbar, ha calcinado una superficie de tres hectáreas.

ACTIVO un lume no concello de Vilariño de Conso, parroquia de Pradoalbar, dentro do parque natural do Invernadeiro. Segundo as primeiras estimacións, afecta unhas 3 hectáreas. #IFPadroalbarVilariño