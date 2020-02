Elecciones en Galicia Cs tacha de discurso «soberbio» la negativa del PP a pactar en Galicia Afirman que no servirán de nada las «lágrimas» cuando Feijóo tenga que explicar por qué gobiernan «nacionalistas y populistas»

Ciudadanos sigue viento en popa a toda vela en su idea de conseguir que «Mejor Unidos» sea la opción electoral de PP y la formación naranja para los comicios catalanes, vascos, pero también gallegos, que tendrán lugar a lo largo de 2020. Su portavoz en Galicia y miembro de la gestora del partido, Beatriz Pino, ha explicado este viernes que plantean la alianza ante la también existente en Galicia «amenaza real de que el nacionalismo y el populismo cojan fuerza y puedan gobernar» la Comunidad.

Para poder unirse, algo que en Galicia el PP ha rechazado al gozar de mayoría absoluta y Cs de ningún escaño, Pino ha pedido dejar atrás los «discursos soberbios con altanería» que ve en los populares gallegos, a los que pide «ser responsables y serios» ya que la soberbia acaba en bastantes ocasiones «reflejándose en las urnas». El PP gallego sí que ha ofrecido a votantes y dirigentes de Ciudadanos integrarse en la formación popular.

Por eso lanzan una advertencia directa al líder del PP y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo: «Estamos a tiempo de reaccionar. Existe una amenaza real» de que haya presencia de partidos como el BNG o el espacio rupturista en el Gobierno, que en todo caso debería pactar con el PSOE para poder entrar al Ejecutivo gallego. Apelan a las encuestas, que dan una mayoría absoluta popular que estaría pendiendo de un hilo. Y ante la posibilidad de que el PP no revalide la cuarta mayoría consecutiva, Cs vuelve a lanzar otro dardo: si el PP pierde el Gobierno, de nada servirán «las lágrimas, los lamentos» cuando Feijóo deba explicar el cambio de mandos en San Caetano.

De prosperar la iniciativa, Pino no ha querido adelantar qué papel podría jugar su partido en ella, a la vista de la poca presencia institucional que tienen los naranjas en la Comunidad galaica. Tampoco han aclarado si Feijóo podría ser el candidato que encabezase esa propuesta al existir un trabajo por delante. Pino ha aclarado que concretamente en Galicia todavía no se han producido contactos al ser una decisión adoptada oficialmente por la gestora este mismo miércoles y existir un grupo de trabajo focalizado en los pasos a dar para conseguir esta alianza.

Pino aprovechó para extender la mano a la sociedad civil y al PSOE para que se unan a este «Mejor Unidos»: «Nos gustaría que el PSOE estuviese donde tiene que estar, con los constitucionalistas», ha subrayado en una rueda de prensa celebrada en Santiago.

Pero si no prospera, Pino se ha mostrado preparada para que Ciudadanos esté con su papeleta en los colegios electorales cuando se produzca la cita electoral, fecha que se podría despejar a corto plazo si Feijóo decide adelantar las elecciones, en consonancia con lo que también podría hacer el lendakari Iñigo Urkullu. La opción de una candidatura de Cs no se podría descartar, ya que remarcan la «indivisibilidad» de la oferta: si no hay Galicia, no hay acuerdo.

La explicación a ese pack inseparable la hacen argumentando que su partido también está siendo «generoso», al ser quienes ganaron las elecciones en Cataluña, quedando el PP en un papel residual en el Grupo Mixto, aunque las encuestas también vaticinan que la candidatura de Lorena Roldán por separado perdería presencia en el Parlament.