CAMINO DE SANTIAGO «Sueño con ser policía, pero me rechazan por diabético» Un joven de 26 años reclama un cambio en la normativa que le impide formar parte del CNP. Pedaleará 1.200 kilómetros desde Almonte a Santiago por una vocación que no abandona

PATRICIA ABET

Cuando contesta a la llamada de ABC José Manuel se está preparando para la que será la aventura de su vida. Hacer el Camino de Santiago en bicicleta desde Almonte, su pueblo natal. Nada menos que 1.200 kilómetros que espera recorrer en 14 días, pedalada a pedalada y con la mente puesta en un objetivo vital: lograr que lo acepten en la academia de Policía. «Es mi sueño, mi única vocación», confiesa este joven de 26 años que se apuntó a la oposición en 2015 e incluso llegó a superar algunas pruebas. Sus expectativas dieron al traste cuando tuvo que ingresar de urgencia en el hospital tras diagnosticársele una diabetes tipo 1. «Estuve quince días hospitalizado y cuando quise retomar la oposición me dijeron que no podía porque los diabéticos estaban excluídos», resume el onubense.

Desde entonces, la lucha de José Manuel por visibilizar lo que él considera una «discriminación» no ha cesado. Su queja llegó hasta al Defensor del Pueblo y numerosas asociaciones de diabéticos se pusieron en contacto con él para darle su apoyo. A nivel legislativo, la única respuesta que ha obtenido es que «desde el 2016 hay una iniciativa en el Congreso», pero él teme que su sueño caduque. «Ojalá la ley acabe cambiando y los chicos diabéticos que dentro de quince años quieran ser policías no tengan este problema, pero yo también quiero cumplir mi sueño», se confiesa. La vocación de José Manuel es tal que reconoce que tras el varapalo inicial aprobó las pruebas de acceso a la universidad para cursar la carrera de Derecho. Pero desistió porque «no encuentro motivación». En lo que sí encuentra impulso para subirse a la bicicleta y recorrerse el país de un extremo al otro es en tumbar una normativa que considera extemporánea, a la par que injusta. «La diabetes es una enfermedad mortal si no te cuidas, por eso llevamos unos controles tan rigurosos para mantenernos sanos. El problema es que hay mucho desconocimiento sobre esta enfermedad y las cosas de hace diez años a esta parte han cambiado mucho. Yo hago una vida completamente normal y soy una persona sana», argumenta José Manuel.

Discapacidad del 0%

De su lado tiene a otros jóvenes en su misma situación que también pretenden acceder a un puesto de funcionario de prisiones o en Correos y que se han encontrado con el mismo muro. «No tiene sentido. Yo creo que es para cribar y listo, porque mi grado de discapacidad es del cero por ciento», admite el día antes de encarar la Ruta de la Plata a Compostela. «Sé que es dura, pero me veo preparado. Lo que más miedo me da es lo que me puedo encontrar, la incertidumbre de lo que pueda pasar en el Camino y, sobre todo la climatología», reconoce el deportista mientras prepara una mochila en la que no faltará el traje de aguas. «Espero que el tiempo me acompañe, pero si no es así, voy preparado», bromea este joven que, mientras pelea por cumplir su vocación, trabaja como conductor y repartidor en una frutería de su pueblo. «Y nunca he tenido ningún problema», insiste.

Por delante, José Manuel tiene catorce días que dedicará a «disfrutar de los paisajes, del Camino y de la gente que me encuentre». Cuando llegue al Obradoiro verá cumplido un reto que, espera, ayude a visibilizar su reivindicación. Mientras tanto, buen camino.