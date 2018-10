EMPRESAS Alcoa insiste en que las plantas no son rentables y confirma su cierre Los sindocatos critican la «cerrazón y actitud prepotente» de la empresa

Alcoa no se mueve. La primera toma de contacto de sindicatos, administraciones públicas y empresa se salda confirmando los peores augurios: la compañía mantiene su versión inicial de que las plantas de La Coruña y Avilés no son rentables, y por tanto, confirma que sigue adelante con el ERE en ambas factorías, que se llevaría por delante los casi 700 puestos de trabajo de una y otra. La reunión celebrada esta tarde en el Ministerio de Industria de Gobierno, Xunta, Principado y las centrales sindicales deja, aparentemente, poco margen para la esperanza. La sorpresa negativa de esta primera cumbre para salvar los empleos es que el Gobierno no ha ofrecido alternativa ni medida alguna para que Alcoa reconsiderara su posición, y según fuentes de la reunión, se ha limitado a tomar nota de lo que se discutía.

El presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, ha puesto encima de la mesa lo que el Gobierno le había pedido insistentemente los últimos días: los argumentos que justifican la decisión empresarial de cerrar las factorías. Y eso fue lo que ha hecho, pero según los sindicatos, sin intención alguna de dar marcha atrás. De hecho, tanto el conselleiro Francisco Conde como los dirigentes sindicales han planteado que, como primera medida, Alcoa debía de levantar el ERE anunciado, para acto seguido abrir un periodo de negociaciones para encontrar una salida que garantizara el mantenimiento de los empleos en las plantas. La empresa se ha negado de manera tajante.