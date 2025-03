Sigue en directo la quinta sesión de juicio: «Nos sorprendió la frialdad del Chicle en la nave»

Patricia Abet y Patricia Abet 18/11/2019

Arranca en Santiago la nueva sesión por el crimen de Diana Quer con la declaración de los agentes que estuvieron el 31 de diciembre en la nave de Asados.

10.13

El cable tenía dos asas para tener el control sobre el peso de los dos bloques para dejarlos caer, indica el agente a propósito de la investigación que determinó el modus operandi con el que el acusado introdujo a la joven en el pozo.

10.09

Al drenar el pozo apareció la ropa interior de la víctima, que fue analizada y limpiada a posteriori porque «hizo falta filtrar la arena» . Se encontraron también dos bloques de ladrillo unidos por un cable de electricidad. A mayores había otro bloque hecho de cemento. El agente va reconociendo cada una de las piezas a través de las imágenes que se le muestran y que todos los integrantes del jurado están visualizando.

10.04

El experto indica que el acusado pudo vencer la rigidez del cuerpo de la víctima para introducirla en el pozo, en caso de que tuviese las piernas arquedas en ese momento y el diámetro del agujero no lo permitiese. «Observamos cuatro objetos flotando sobre la superficie: un bote de champú, otro bote pequeño de desodorante...». Algunos de estos objetos fueron reconocidos por la madre de Diana como de su hija . También había un bolso, con sus pertenencias aún en el interior. Del mismo modo, la Guardia Civil halló un tanga, tal y como recordó el testigo.

10.01

Empieza a declarar el primero de los agentes de la Guardia Civil citados para hoy. Él estuvo presente en el levantamiento del cadáver de Diana , descendió los 14 escalones desde la entrada de la nave hasta el sótano donde estaba el pozo. Un espacio de 400 metros cuadrados , según su declaración, y donde las acusaciones indican que sucedió el crimen.

12.34

Finaliza la quinta sesión del juicio , que se retomará mañana a la misma hora.

12.29

Nueva testigo de la defensa. Acudió a la Guardia Civil para comentar que un hombre la había increpado con un «chica, ven aquí» . Fue la madrugada que desapareció Diana. Las acusaciones no tienen en cuenta este testimonio y no preguntan. El incidente no ocurrió en la misma zona que el encuentro de Diana y el Chicle.

12.18

Testigo llamado por la defensa. Se trata de una mujer que tuvo relación con la víctima y con su madre. Es una vecina de A Pobra do Caramiñal, que narró a los agentes que tuvo un incidente «con un chico marroquí que protagonizó un incidente con un perro suelto y que se acercó agresivamente a mí ». «Yo me quedé con su cara y vi que después se metió con unas jóvenes», recuerda a preguntas de la abogada del acusado. «Cuando Diana desapareció no se hablaba de otra cosa en el pueblo y por eso lo puse en manos de los agentes».

12.07

El agente reconoce que el Chicle se adelantó a sus mediciones y llegó a decirles las dimensiones que tenía y lo que había incluso «de columna a columna» de la nave, lo que da cuenta de su conocimiento. «Cuando encontramos la brida enredada en el pelo estaba el juez delante» manifiesta el guardia civil, que reconoce haber visto la brida y la circunferencia.

11.56

Turno para otro agente de Criminalística presente en el levantamiento del cadáver. Anota que suele ser el forense el que se hace cargo de las pruebas (caso de las bridas) cuando éstas forman parte del cuerpo. Abuín sigue muy atento a cada declaración cuando este testigo reconoce que «el cuerpo de Diana emergió desnudo». Todo el levantamiento del cuerpo fue grabado y fotografiado.

11.51

Se retoma la sesión con la declaración de un amigo con el que habló por Whatsapp la noche de la desaparición. «Me dijo que tenía ganas de volver a Madrid, yo le contesté pero Diana ya no me respondió». «Estoy subiendo sola a casa con todos los gitanos de las fiestas por aquí», le dice Diana . Habló con él hasta las 2.42 horas. «No recuerdo que me dijera que estaba en peligro», declara el amigo.

11.32

Receso de 5 minutos.

11.23

La defensa consulta por la ropa interior localizada en el pozo . «Era una braga tanga de hilo con muy poca tela y delicada, que apareció íntegra y con mucha arenilla, ¿verdad?» le consulta a uno de los guardias en un intento por descartar la agresión sexual que las acusaciones tratan de probar.

11.16

Examinan a través de imágenes lo que apareció en el pozo. Gafas de sol de Diana, auriculares, crema, desodorante... además de bridas y del alambre que unía los dos bloques de ladrillo con los que fue lastrada. Todas las fotografías se le están mostrando a los nueve jurados encargados de valorar el papel del Chicle en la muerte.

10.54

La defensa persiste con el tema de las bridas ( presuntamente Diana fue estrangulada con una de ellas ). El testigo dice que se hallaron más terminaciones de estas bridas, como recortes, tanto dentro como fuera del pozo. «También se encontró un cuchillo».

10.48

Primer encontronazo de la defensa con el testigo , sobre el vencimiento de la rigidez del cuerpo. «¿Es usted médico»» le espeta la abogada del Chicle para dejar en evidencia la declaración del agente, que insiste en que sí es posible vencer una rigidez. «Yo lo he hecho», subraya. «Nos sorprendió la actitud fría del acusado hablando de las medidas de la nave y de los conocimientos que él tenía de construcción».

10.42

La defensa de Abuín trata de demostrar que una persona no podría levantar sola la primera de las tapas del pozo, por su peso. «La elevaron entre dos bomberos» afirma el experto. Acerca de la postura del cuerpo, con las piernas arqueadas, la defensa insiste en enseñar una fotografía, ante lo que el Chicle gira la cabeza para evitar mirar el monitor que tiene delante.

10.38

Cuando reciben el cuerpo se traslada a una camilla. Antes, ha sido fotografiado por los investigadores como parte de su práctica. Se le muestra al jurado la imagen del pozo en el que apareció el cuerpo.

10.34

El tramo de escaleras por el que el acusado debió bajar a la joven es «muy pronunciado», revela el testigo. «No eres capaz de ver el peldaño en toda su dimensión porque hay un grado de inclinación importante. La sensación de noche y sin luz natural es de estar perdido . De que necesitas luz, es inviable caminar sin luz porque es muy grande y te sientes perdido, dudo mucho que se pueda caminar sin el apoyo de una linterna. Bajar con un cuerpo sería muy complicado, si es que no te caes».

10.31

La fiscal pregunta si es posible que la brida se enredase en la cabeza de Diana de forma accidental. «Dudo mucho que sea así» , afirma el testigo. En su turno, la acusación de la familia le pregunta si el cuerpo salió totalmente desnudo. La respuesta del guardia civil: «Completamente» .

10.27

« La brida se veía con claridad en el pelo porque brillaba y resaltaba el negro del plástico sobre el cabello», aclara el experto.

10.25

El Chicle permanece atento a la declaración , vestido con la misma ropa que en los días previos. El tribunal pide que algunas de las imágenes no se exhiban al público, dado su contenido. El padre de Diana está presente en sala.

