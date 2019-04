GALICIA Un sexagenario denuncia que lo drogaron con una sustancia desconocida para violarlo en Lugo Los hechos tuvieron lugar en Lugo y la Policía ya ha abierto una investigación

Un sexagenario denunció ante la Policía Nacional que otro hombre, con el que salió a cenar en Lugo, lo drogó con una sustancia desconocida para abusar de él. Los hechos investigados sucedieron una noche de hace dos semanas, cuando el denunciante compartió mantel con el hombre -ambos de nacionalidad colombiana- que se había quedado con su alquiler en la capital amurallada después de que él decidiese mudarse a Monforte de Lemos. Según narró a los agentes, se trata de un conocido de 49 años a los que presentó un amigo en común. La presunta víctima explicó al día siguiente se despertó en la calle, sin recuerdo alguno de la noche pasada. Sobre su declaración, La Voz de Galicia recoge que «tenía un golpe en el pómulo izquierdo, dolor en la vejiga y una sustancia pegajosa en la pierna».

Al encontrarse en estas circunstancias, y sentirse muy desorientado, el hombre acudió al hospital de la ciudad, donde fue sometido a una revisión. Después regresó a su casa, pero a los pocos días empezó a sentir un fuerte dolor en el zona anal por el que regresó a urgencias. Ante su relato, los sanitarios que lo atendieron dieron aviso a la Policía por un posible caso de agresión sexual. Para iniciar la investigación, los efectivos recogieron la ropa que llevaba puesta con el fin de analizarla y determinar si se había transferido a ella algún tipo de sustancia que ayude a aclarar lo que ocurrió aquella noche.

Investigación activa

De forma paralela, los agentes identificaron al hombre con el que el denunciante cenó y al que acusa de la presunta agresión. «Sólo sé que consumimos una botella de vino y que no me acuerdo de nada más» insistió el supuesto agredido durante la presentación de la denuncia, que sigue en marcha a la espera de nuevos resultados. Hace tan solo unos meses, dos personas presentaron sendas denuncias en el mismo fin de semana por casos similares. En este caso eran dos jóvenes que sospechaban haber sido drogadas con burundanga. Una de ellas amaneció en un hotel con dos hombres a los que no conocía.