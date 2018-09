CASO ACCIDENTE DE ANGROIS El segundo cargo de Adif investigado, ante el juez: «Yo no tenía competencias» El gerente de seguridad en el momento del siniestro afirma que no tuvo voz en la puesta en marcha de la línea accidentada

Santiago Actualizado: 12/09/2018 14:18h

El gerente del área de seguridad en la circulación noroeste de Adif en el momento del accidente de Angrois se sentó este miércoles ante el instructor del caso para manifestar que él «no tenía competencias en la puesta en servicio de la línea». En un breve encuentro con el juez Andrés Lago Louro, Fernando Rebón insistió en que, por el cargo que ostentaba, no tuvo voz ni voto en esta decisión. Un extremo que el propio letrado de la plataforma de víctimas corroboró a su salida de la vista al indicar que «es verdad que en la documentación de puesta de funcionamiento de la línea no hay ninguna firma ni hay ningún documento» referido al gerente. «A partir de ahí sí que podemos entender que quizás no tenga responsabilidad, ya veremos a ver al analizar toda la documentación», aclaró.

Sin embargo, y según el abogado Manuel Alonso, el reconocimiento de las labores del investigado «sí incluía la supervisión de la desconexión del sistema de seguridad de a bordo y ésta no se hizo como está ya acreditado por todos los peritos», ahondó el representante de los afectados. En su encuentro con el juez, que apenas se prolongó treinta minutos, Rebón respondió a las preguntas de Lago Louro y también a las de la Fiscalía y a las de su abogado. No así a las del letrado de la acusación, que lamentó no poderle haber preguntado «por un tema vital» como era la desconexión de este sistema.

El gerente de seguridad es el segundo alto cargo de Adif investigado en el marco del accidente ferroviario que segó la vida de 80 personas hace ocho años. Junto a él se analizan también las posibles responsabilidades del ex director de seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte. Las víctimas aprovecharon la cita judicial para «pedir justicia», llegando a impedir momentáneamente la marcha del vehículo en el que viajaba Rebón al colocarse delante de él en la carretera.

El análisis de riesgos, según un testigo

Por su parte, un técnico de la unión temporal de empresas (UTE) de Thales y Dimetronic, que suministró la tecnología de seguridad de la línea Orense-Santiago, ratificó también este miércoles que Adif no pidió analizar la seguridad de la curva de A Grandeira, en la que descarriló el tren Alvia. Según el letrado de las víctimas, este testigo reconoció que «el encargo de los riesgos que tenían que analizar eran hasta el kilómetro 84, no la totalidad de la línea», ya que «el ERTMS no llegaba a la totalidad de la línea, solo hasta antes de la curva».