Sanidade no suaviza las restricciones en La Coruña y la ópera solo tendrá 60 espectadores

La Consellería de Sanidade se ha mostrado inflexible y finalmente las restricciones de aforo debidas a las medidas excepcionales implementadas por Sanidade para atajar la expansión del Covid-19 en el área de A Coruña afectarán a los dos primeros espectáculos de la Programación Lírica de La Coruña 2020. La cita inicial, el concierto «Grandes voces para grandes óperas» previsto para el jueves y las dos funciones de «La Verbena de la Paloma» (viernes y sábado), deberán celebrarse con un aforo máximo de 60 personas, por indicaciones de las autoridades sanitarias.

Después de las consultas realizadas al Teatro Colón y el IMCE, la única solución viable es ofrecer a las primeras 60 personas que adquirieron las localidades la posibilidad de mantenerlas. Además, Amigos de la Ópera ofrecerá vía streaming, en directo y abierto para todo el mundo desde su propio canal de YouTube , el contenido íntegro de los tres días, tanto el concierto como las dos funciones de la zarzuela, de modo que quien lo desee pueda seguirlos a través de cualquier dispositivo compatible y de modo completamente gratuito.

Amigos de la Ópera había solicitado a Sanidade, a través de varios escritos, la posibilidad de mantener el aforo que ya había dispuesto desde el inicio de venta de los abonos, es decir, el 50% del Teatro, vigente en el mes de julio. Y el propio concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Coruña hasta hoy, Jesús Celemín, había avalado dicha solicitud con un escrito a la Secretaría Xeral Técnica del Sergas.

En dicho documento se explicaba que el 50% es el aforo que a día de hoy mantienen teatros como el Campoamor de Oviedo, que el próximo domingo inicia su temporada de ópera sin contratiempos, con 600 localidades; el Teatro Real de Madrid, que el 16 de este mes comienza la suya con varias representaciones de «Un ballo in Maschera» o el Liceo de Barcelona, que el 27 ofrecerá un concierto de Sondra Radvanovsky, la misma soprano que cantará aquí el jueves. En el Teatro Afundación de Vigo el «Outono Lírico» de los Amigos vigueses despegará con medio millar de butacas el 20 de septiembre, también con el 50% de aforo. Pero la respuesta de la Consellería, que se comunicó a la directiva de Amigos de la Ópera de La Coruña en la tarde del lunes, no permite hacer lo propio ahora en la ciudad herculina: el aforo de un espacio cerrado no debe superar las 60 butacas por causa de las restricciones sanitarias del área coruñesa debidas al Covid-19.

Amigos de la Ópera había propuesto un plan de medidas sanitarias para llevar a cabo los distintos espectáculos con todas las garantías: distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarillas, desinfección de la sala, geles hidroalcohólicos, eliminación del programa de mano físico, control de accesos, etc. Las mismas medidas que la asociación ayudó a incorporar en el documento que Opera XXI (la entidad que engloba a los teatros y festivales líricos españoles) elaboró estos meses, y que fue recogido por el protocolo oficial del Inaem, dependiente el Ministerio de Cultura. Estas medidas se han puesto en marcha con eficacia y sin ningún incidente en los festivales de música que se han celebrado este verano en España, como el de Granada, el Festival Internacional de Música de Santander o la Quincena Musical Donostiarra, que concluyó el pasado fin de semana.

La solución de aplazamiento de los espectáculos no era viable, ni por las agendas de los artistas ni por las tareas de producción ya realizadas. «Amigos de la Ópera ha tenido en cuenta al proponer la programación de este año que la necesidad fundamental es ayudar a los artistas, uno de los sectores que peor lo está pasando en esta pandemia» , han informado desde la asociación, «y por ello la idea de la cancelación no se ha considerado pese a que la limitación de aforo supone un duro revés para las arcas de la decana de las asociaciones líricas españolas», al tener que renunciar al grueso de sus ingresos por taquilla: la pérdida empezó siendo del 50% y ahora se eleva casi el 90% . Al menos, tanto el Ayuntamiento, como la Consellería de Cultura o la Fundación Emalsca han avalado la decisión de Amigos de la Ópera de no cancelar las citas anunciadas y mantienen las ayudas a la actividad lírica coruñesa en un año especialmente complicado para las instituciones culturales.

El resto de actividades de la Programación Lírica de La Coruña 2020 se mantienen según lo previsto, a la espera de que los aforos de los teatros de la ciudad puedan volver, al menos, al 50% en fechas próximas. «Cada caso se irá revisando de modo particular según la evolución de la pandemia», añaden desde la asociación.