Fiesta popular As San Lucas: ocho siglos de tradición Mondoñedo despide hoy la 862 edición de la feria de As San Lucas, la más antigua de Galicia y una de las de más arraigo en Europa, en donde el caballo es el principal protagonista

Zoraida Rial

Fue en el año 1156 cuando el rey Alfonso VII optó por concederle a Mondoñedo el título de ciudad. Entre las prerrogativas que incluía esta decisión figuraba el derecho a celebrar una fiesta anual de hasta ocho días de duración, un privilegio que dio lugar a la que, hoy en día, es la feria más antigua de Galicia y una de las de mayor tradición de Europa: As San Lucas. El evento echa el cierre este domingo a su 862 edición tras cosechar un nuevo éxito de público, que pese al mal tiempo de las jornadas inaugurales, continúa siendo fiel una de las citas más tradicionales del otoño gallego.

«En el momento en el que nació la feria, en el siglo XII, en Europa se vivía un momento de paz y en Galicia también, aunque en otras zonas de la península había más conflictos. Por este motivo, los vecinos intentaban, de alguna manera, dar salida a los excedentes agrícolas que se generaban en ese momento de prosperidad. También ayudó el hecho de que se descubriesen nuevos modos de producción en el campo o en la artesanía», explica en conversación con ABC Miguel Souto, presidente de la asociación As San Lucas. Souto incide en que el espíritu con el que nació este evento «florece y pervive» en este concello lugués aún a día de hoy, ya que el festejo sigue siendo una fecha señalada para comerciantes y tratantes.

La figura central de la celebración es, sin duda el caballo. «Es el protagonista principal durante todos los días de la feria», subrayan los organizadores. Precisamente, la imagen más icónica de As San Lucas tuvo lugar este miércoles, con la llegada de centenares de animales a la plaza en la que está situada la catedral de Mondoñedo durante el conocido como día das Vésperas. El día siguiente, el jueves, tuvo lugar la feria tradicional y el concurso de andadura, mientras que el viernes, el municipio lugués acogió una de las novedades de la edición de este año, el concurso de doma nocturna. Durante la jornada de ayer se celebró el concurso de caballos y yeguas de pura raza gallega y este domingo la feria se clausura con el concurso de caballos «trotones».

Otros atractivos

Sin embargo, el atractivo de As San Lucas trasciende a su papel como feria tradicional de gran afluencia. Su programa reserva un espacio además para homenajear a algunos mindonienses ilustres, como el compositor y músico Pascual Veiga, el periodista y poeta Antonio Noriega Varela o el escritor Álvaro Cunqueiro. «El pasado de Mondoñedo, con importantes aportaciones en el ámbito de la cultura y la historia de Galicia exige que tengamos también una programación cultural importante», apunta Miguel Souto. El festejo no deja de lado tampoco la faceta festiva y musical, ya que entre los atractivos de esta última jornada de As San Lucas está la actuación del gaiteiro Carlos Núñez frente a la catedral de Mondoñedo.