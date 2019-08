Salud Mental «He aprendido a no estigmatizarme a mí misma» Cincuenta mujeres participan en el programa de Feafes y la Secretaría Xeral de Igualdade para mejorar la gestión de su día a día y el manejo de sus problemas de salud mental

ABC @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 26/08/2019 12:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ideas por un mundo laboral más amable

«El paso por el programa me ha servido para aprender a manejar mejor mi enfermedad y a no estigmatizarme a mí misma. Antes tenía muchos miedos y me cerraba a los demás; pero ahora soy capaz de expresar mis miedos, trabajarlos y reconducirlos de una manera que no me perjudique», explica Margarita. Ella es una de las participantes en el Programa de Atención Integral a Mujeres con Enfermedad Mental en Situación de Vulnerabilidad que la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta y Feafes-Galicia ponen en marcha para mejorar la situación personal y laboral de mujeres con problemas de salud mental a través de un trabajo personalizado e individualizado con cada una de ellas. En los últimos diez meses, cincuenta mujeres han participado en el programa en las ciudades de La Coruña, Santiago, Lugo, Orense y Vigo.

La actuación, explica Feafes, se articula a través de asesoramiento, información y acciones formativas, aunque también se atienden urgencias y se trabaja de forma coordinada con otros recursos sanitarios y sociales. También, apunta la federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, se llevan a cabo intervenciones personalizadas de inclusión.

Desde el pasado mes de diciembre, se han realizado una serie de acciones formativas grupales, enfocadas en diversos temas como autoestima, motivación para la búsqueda de empleo, habilidades, prevención de malos tratos, sexualidad o psicoeducación. «Me he sentido muy identificada con los temas tratados en las charlas porque he vivido situaciones similares a los ejemplos que se ponían, como lo que tiene que ver con actitudes sexistas hacia mí, micro y macromachismos, o el papel de las mujeres dentro de las familias a nivel de conciliación personal y laboral», apunta Margarita, participante del grupo de Lugo.