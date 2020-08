Galicia Los restos óseos encontrados en La Coruña son de Yago de la Puente, el joven desaparecido en 2019 Los forenses analizan ahora la causa de la muerte para descubrir si fue natural o violenta

Patricia Abet Santiago Actualizado: 29/08/2020 11:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La familia de Yago de la Puente, el coruñés de 28 años desaparecido el 14 de julio de 2019 tras acudir al festival de música de Ortigueira, ha confirmado que los restos óseos encontrados en el municipio de Cerdido el pasado jueves pertenecen al joven. A través de una sentida publicación en redes sociales, el padre de Yago ha revelado a sus allegados que esta madrugada les han verificado la identidad de los restos, que están siendo analizados por forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). «Queríamos que la noticia se supiera por nosotros antes que por cualquier otro medio. Os trasladamos toda nuestra fuerza y ánimo para superar estos momentos», ha manifestado el progenitor del joven, que lo ha buscado intensamente durante este año pidiendo que no se olvidara su desaparición. En esta línea, ha agradecido la ayuda de sus seres queridos y ha indicado que «Yago, por fin, ya está descansando». Unas horas más tarde, era la propia Guardia Civil la que confirmaba la triste la noticia, indicando que «el Servicio de Criminalística, departamento de Biología, informa de que los restos humanos hallados en Cerdido se corresponden al cien por cien con el desaparecido».

Buenas amig@,



Después de un año, dos meses y catorce días de búsqueda, sin perder la esperanza, hoy

nos acaban de comunicar que los restos encontrados pertenecen a Yago. Quería que la noticia se supiera por mi antes que por cualquier otro medio (1/2) — Deportiv@ (@AsierMDLP) August 28, 2020

Los restos óseos fueron encontrados en la tarde del pasado miércoles en el lugar de Casanova, situado en la parroquia de A Barqueira, en Cerdido (La Coruña). Fuentes próximas al caso confirmaron a este diario que todos los vestigios son óseos, aunque la primera inspección apunta a que el esqueleto no estaría completo. Estaban entre unos espesos matorrales, pero a apenas 600 metros de donde Yago fue visto por última vez. Según los testimonios recabados en su día por la investigación, el joven decidió marcharse antes del festival que el resto de sus amigos, pero a medio camino del trayecto se apeó en la estación de Cerdido por motivos que no han sido esclarecidos y preguntó a los vecinos cómo se llegaba a La Coruña. Algunas personas indicaron que un chico que se correspondería con su descripción vagó por las inmediaciones de la estación durante las 36 horas posteriores, pero la familia no dio demasiada credibilidad a este hecho porque, asumieron, «podría haberse tratado de cualquier otro chico».

Un año después de que se denunciase su desaparición, los restos han sido localizados en el mismo lugar donde se habían llevado a cabo numerosas batidas tanto con perros de rastreo como vecinales, por lo que una de las incógnitas por despejar radica en saber si los huesos llevan ahí desde el pasado julio o si alguien los ha trasladado. De ahí la importancia de la autopsia a los restos del joven, que todavía no ha sido realizada, y que revelará si Yago falleció de muerte natural o si su final fue violento. Según fuentes del Instituto Armado consultadas por ABC, este análisis podría esclarecer «si hubo un apuñalamiento, una rotura traumática del cuello o una caída grave con resultado de lesión».

Después de que un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil analizase la zona y el hallazgo, el jueves a las 13:00 horas el Juzgado Primera Instancia e Instrucción de Ortigueira autorizó el levantamiento de los restos, que fueron trasladados al Hospital Naval de Ferrol.