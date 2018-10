POLÍTICA Quién es quién en la carrera por el mando de Podemos Galicia La lista de Bescansa destaca por la presencia femenina y la de Antón Gómez-Reino por su cercanía a las mareas

Podemos Galicia no es ajeno a una característica habitual en los procesos de primarias: los equipos también hablan por los candidatos. En esta ocasión, las listas diseñadas por Antón Gómez-Reino —el más cercano a Pablo Iglesias— y Carolina Bescansa —la predilecta de la cúpula gallega— dejan algunas pistas de por dónde discurren sus apoyos, sus sintonías, y sus formas de entender el futuro del partido morado.La última palabra, no obstante, la tendrán los inscritos llamados a votar desde el próximo 18 de octubre hasta la jornada del 25.

El círculo de Bescansa

Si por algo se caracteriza la candidatura de Bescansa a la ejecutiva —denominada Consejo Ciudadano Autonómico (CCA— es por la huella feminista. Los diez primeros puestos están copados por mujeres y también el último: la papeleta la cierra la secretaria general saliente, Carmen Santos, que decidió dar un paso a un lado para centrarse en su trabajo como viceportavoz parlamentaria de En Marea.

Y aunque solamente la presencia de Santos ya deja entrever la simpatía que la socióloga compostelana despierta entre la actual dirección autonómica, muchos otros nombres van en la misma dirección. Sin ir más lejos, el primer puesto de la lista es para Natalia Prieto, designada secretaria de Organización desde que Juan Merlo presentó su dimisión al destapar ABC las mentiras de su curriculum.

A sumar a los casos de Santos y Prieto, también está Begoña Hermida (9), responsable de Participación, y muñidora de la consulta que preguntó a los inscritos por la fórmula de las alianzas en las municipales. Al final, un 85% votó a favor de confluir con las mareas respetando la marca Podemos, con la excepción de los lugares donde ya existan proyectos «consolidados», caso de La Coruña,Ferrol o Santiago.

Por otro lado, la lista de Bescansa incorpora en el puesto número 4 a la diputada en el Parlamento, Julia Torregrosa. Su entrada en la Cámara se activó con la salida de Merlo aunque la polémica ni siquiera se disipó con el relevo:a pocos días de conocerse su designación, Torregrosa tuvo que salir a la palestra a explicar por qué su coche, involucrado en un accidente con heridos en Poio (Pontevedra), carecía de un seguro en regla.

El actual responsable de prensa del partido, José Manuel Prieto, y el hermano de CarmenSantos, Rogelio Santos Queiruga, completan los vínculos de Bescansa con la dirección gallega, al margen de otros ‘fichajes’ sorprendentes como el de Raimundo Viejo. Nacido en Vigo en 1969, fue firmante del manifiesto «Mover Ficha» —germen de Podemos— y artífice junto con otros de Barcelona en Comú, el partido que gobierna la capital catalana de la mano de la Ada Colau.Aunque primero ejerció como concejal, renunció al ser elegido diputado en el Congreso por En Comú Podem. Viejo, exmilitante juvenil de IU y cercano al «errejonismo» en Vistalegre II, ahora se deja querer al otro lado de la Península.

Los aliados de «Tone»

Así es que, si la candidatura de Bescansa resalta por la presencia de las mujeres, la de Antón Gómez-Reino contacta con militantes cercanos a las mareas municipales. El diputado de En Marea por el Congreso contará con el respaldo de dos parlamentarios autonómicos. Son Luca Chao (4) y Marcos Cal (5), críticos con la gestión de Carmen Santos. En el caso particular de Cal, se trata de uno de los exponentes más cercanos a Íñigo Errejón en Galicia.Una corriente que comparte con la diputada y compañera de «Tone» en Madrid, Ángela Rodríguez ‘Pam’, que pese a ser uno de los rostros más visibles de los últimos tiempos no cuenta con espacio en la lista. Paradójicamente será una de sus aliadas quien encabece la plancha:Verónica Hermida, miembro del CCA desde 2016 gracias a la candidatura comandada entonces por ‘Pam.

Aún así, no podrá decirse que el equipo de Gómez-Reino cojea por la parte femenina: 17 de los 25 puestos de la lista están ocupados por mujeres, incluyendo los cuatro primeros lugares. Ni tampoco se le puede reprochar no tender puentes con las mareas. María José Bóveda estuvo presente en la dirección de En Marea, Borja San Ramón perteneció al Consello das Mareas, y Álex Botello fue coportavoz de Compostela Aberta.

La papeleta la completa José Manuel García Buitrón, con una mochila de cargos a sus espaldas: ex candidato de Unidade Galega en La Coruña con Domingos Merino, ex fichaje estrella de Javier Losada para el PSOE en la ciudad, ex portavoz de Podemos Galicia tras el adiós de Breogán Riobóo, ex senador, y actualmente miembro del Consejo Estatal del partido. Será el encargado de cerrar la lista.