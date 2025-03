Jesús Vázquez Almuiña: «Queremos pagar un plus a los sanitarios por el Covid»

Confiesa el conselleiro que de los cuatro años y medio que lleva al frente del Sergas, «tranquilos he tenido quince días». Ninguno desde luego en estos últimos casi tres meses de emergencia sanitaria, que han llevado al límite a la sanidad gallega. Ahora se muestra «optimista» tras pasar «momentos difíciles». «Lo positivo supera lo negativo», refiriéndose aquí a los 618 fallecidos que se contabilizan en la Comunidad desde el inicio de la pandemia. «La sociedad ha respondido de manera muy responsable», añade.

Antes de nada: ¿Va a ser seguro votar en Galicia el 12-J?

Claramente seguro. La situación ahora es muchísimo mejor que a comienzos de marzo. Hace un par de días todas las PCR nos dieron negativas. El virus en marzo estaba subiendo, ahora está bajando. En el colegio electoral entras, depositas tu voto y te vas, no tienes que estar más de 15 minutos, y por debajo de ese tiempo el contagio se dificulta. Pero es que además vas a tener mascarilla y medidas higiénicas, una vía de entrada y otra de salida. Vamos a poner unas condiciones con las que podríamos votar incluso en un momento de mucha incidencia. Y si se quiere votar por correo, puede hacerse también.

¿Tienen ya la factura económica de cuánto le ha costado a la sanidad gallega afrontar la crisis sanitaria?

Estamos hablando de más de cien millones de euros . Pero tenemos que ver el pos-Covid. Hemos hecho una primera fase para atender a la pandemia en su fase aguda; ahora tenemos que recuperarnos de lo que no hemos podido realizar. Será un proceso de un año para llegar a la normalidad. ¿Qué coste tendrá? No lo sabemos , pero por ahora van más de cien millones. No se han escatimado esfuerzos para apoyar a Sanidad y Política Social.

¿Se han planteado dar un plus salarial a los sanitarios que se han entregado al 100% en esta crisis?

Estamos trabajando en ello. La sociedad española y gallega valora enormemente ese esfuerzo y estamos viendo aspectos que podamos aportar. Uno de ellos es dar continuidad a los contratos que hemos hecho para afrontar el Covid y seguiremos contratando. Vamos a hacer la mayor actividad en verano de los últimos años, en todos los ámbitos. Normalmente la actividad se reducía y este año vamos a incrementarla para recuperar a esos pacientes no tan preferentes que se dejaron por el coronavirus.

¿Llegó a temer que se desbordasen los hospitales?

La verdad es que no. Vi la situación muy mala de otras CCAA, porque hablo mucho con mis colegas. Creía que en Galicia teníamos más posibilidades. Seguramente por diferentes motivos: no tenemos grandes ciudades, tampoco metro... Galicia se preparó bien, adecuadamente. Los profesionales estuvieron a una sola voz, desaparecieron las barreras entre servicios. Todos se involucraron: médicos, enfermería, celadores, administrativos...

Debe llevar una treintena de conferencias sectoriales con el Ministerio de Sanidad. ¿Cree que ha habido un liderazgo efectivo en el Gobierno?

No dudo de la buena voluntad, eh. Pero el Ministerio no tuvo confianza en las Comunidades Autónomas, no confió en nosotros. Llevamos treinta años gestionando la sanidad, tenemos nuestros equipos asistenciales, de compra, estructuras que en una situación de crisis se ponen a prueba. Con experiencia, los equipos funcionan. El Ministerio no tiene estructura de compra, no tiene asesores a pie de campo. No confiaron en nosotros en un primer momento. Falló por ahí.

¿Es tan difícil contar los muertos? ¿Entiende el descontrol de cifras del Gobierno?

Hay un problema de base: los protocolos se fueron modificando en todo momento. No digo que no deba ser así. Es una pandemia nueva, la OMS dio indicaciones cambiantes. Ya pasaba en la gripe, aunque no llamaba tanto la atención. Existía el concepto «morir con gripe» o «morir de gripe». No es lo mismo. Luego la fórmula de cuándo decir que hay un positivo, si solo con un PCR o con test serológico, y eso también fue cambiando. Los datos de Galicia son sólidos porque desde el principio lo contabilizamos todo. Lo que dicen desde el Ministerio es que muchas CC.AA. cuentan diferente. Y luego las residencias, que nosotros las hemos contabilizado siempre. Hemos sido transparentes, dando información diaria.

¿Han muerto en Galicia más víctimas de Covid-19 de las que se han reportado oficialmente?

Los datos que dan de Galicia dicen que la diferencia de otros años es un incremento del 4%, perfectamente asumible por Covid. Hay otros que subieron más de un 50%. Muchas veces hay que esperar al final. Y luego está cómo utilizas el criterio de «morir por» o «morir con».

«A la oposición se le ha caído el argumento de los recortes en la sanidad»

Hospitales de campaña. ¿Van a mantenerse en la reserva? ¿Hasta cuándo?

El único en el que tenemos algo hecho es el de La Coruña. La estructura que montamos la vamos a mantener mientras no sea necesario el instituto ferial. Nos dijeron que nos lo cedían. Por dejarlo en reserva no pasa nada. Tenemos margen en el sistema, nos sobran camas en todos los hospitales. De necesitarlo, podríamos utilizarlos en apenas dos días.

La oposición le acusa de haber tenido que recurrir a esta fórmula por el recorte de camas en la sanidad pública durante los últimos años. Hablan de mil camas, 500 en el área de Vigo.

Para nada. Lo importante en épocas difíciles es tomar decisiones estratégicas. En 2009, la Xunta decide construir en el momento más duro de la crisis el nuevo hospital. Llegamos a la pandemia cinco años después de la reestructuración del área sanitaria, y nos ha dado un juego perfecto: UCIs y salas de reanimación amplias, equipos de última generación... Dejamos el Meixoeiro con 400 camas no-Covid. Las mil camas que dicen son las de los antiguos psiquiátricos, que desde hace años está la tendencia de cerrar los antiguos manicomios, y aquellas no eran camas de agudos sino de crónicos. Justo el ejemplo de Vigo: hay más camas asistenciales de agudos que nunca y unidades de críticos de última generación . Del laboratorio dijeron que era un desastre que no estuviera en el Cunqueiro. El mejor de España lo tenemos en el Meixoeiro, y uno más pequeño para urgencias en el Cunqueiro. Y los dos servicios de microbiología han hecho PCR para toda Galicia y empezarán pronto con el pooling para hacer pruebas agrupadas. A la oposición se le ha caido el argumento de los recortes. Todo lo invertido en sanidad en el mandato Feijóo ha pemitido gestionar la pandemia con más medios que otras CC.AA. Y desde luego nada comparable con lo que teníamos en 2009.

Otra crítica. Se ha insinuado con insistencia que se ha privilegiado a la sanidad privada no remitiéndole enfermos Covid-19 y sobrecargando la pública.

Tampoco es verdad. La sanidad privada gallega es una buena sanidad y colabora con nosotros. Derivamos determinados pacientes. Tuvimos varias reuniones con los hospitales privados, entendieron que estaban bajo nuestro mando único por delegación del Ministerio. De hecho, el Ministerio se llevó equipos de hospitales privados de Galicia para otros lugares. En cada área sanitaria mandaba el gerente y decidía cómo organizar las camas. Hubo áreas que derivaron a pacientes Covid, como ocurrió en Vigo con Povisa. Se enviaron según las necesidades. No hicimos ninguna ayuda extra a los privados. De hecho ahora están reclamando una indemnización porque durante este tiempo no han podido realizar actividad, dejaron de operar a lo no urgente como hicimos nosotros. Ha habido un perjuicio evidente.

¿Quién lo asume?

Les hemos dicho que creemos que debe ser el Ministerio. Fue el mando único quien ordenó hacerlo. Y fue razonable. Que los privados puedan reclamar lo entiendo, porque han visto paralizada su actividad. Pero igual que otras empresas.

¿Cuántos de los profesionales incorporados durante esta crisis sanitaria se van a quedar en el Sergas?

Hemos hecho más de 1.700 contrataciones de refuerzo para esta crisis, y vamos a dar continuidad. Fuimos pioneros en ofrecer a los residentes de último año la posibilidad de quedarse, y la respuesta fue muy positiva. Habrá alguno que por otro tipo de intereses no continúe, pero a más de 350 especialistas de medicina y enfermería se les hizo la oferta. Tratamos de reforzar no solo la fase aguda sino la reactivación de toda la actividad del sistema sanitario.

La sanidad en la «nueva normalidad». ¿Son previsibles más listas de espera?

Durante la crisis mantuvimos la cirugía urgente, la prioridad 1 se ha mantenido, y de las patologías con tiempos máximos priorizamos pruebas, consultas y patologías. Hemos cumplido con el 98%. Y ahora queremos recuperar de manera importante con un verano de más actividad. Estoy muy orgulloso de representar a los profesionales de la sanidad.

¿Está preparada la Atención Primaria para lo que se le viene en otoño con posibles rebrotes y la coincidencia de la gripe estacional?

Logicamente la Primaria se ha adaptado, como la hospitalaria. Ya tenía aspectos potenciados: la consulta telefónica y la teleasistencia. Ahora el modelo en Primaria es que creemos que no se debe abandonar lo hecho en consulta no presencial, pero hay que empezar a abrir la presencial. Los médicos nos piden la gestión de las citas presenciales, y me parece muy bien. Que cada uno gestione su cupo adecuadamente. Lo que queremos es que los pacientes estén bien atendidos, que no haya demoras.

La teleasistencia ha sido muy criticada por sindicatos y algunas organizaciones por entender que «precariza» la sanidad.

Para nada. Creo que precisamente la sanidad tiene que dar ejemplo de los nuevos tiempos. La tecnología aplicada al servicio público. La teleasistencia no sustituye a la presencial. No viene a sustituir al médico o la enfermera sino a colaborar, a darle datos en tiempo real y que el paciente pueda estar tranquilo en su casa, sabiendo que al otro lado de la tecnología tiene a sus profesionales. Le evitamos desplazamientos innecesarios.

¿Le preocupa la posible coincidencia de la gripe estacional con un rebrote de Covid-19 en otoño?

Yo soy optimista. Según las impresiones de los neumólogos e internistas, en el periodo Covid hubo menos enfermedades respiratorias que en el mismo periodo de año pasado. ¿Por qué? Su explicación es que hemos utilizado métodos de barrera, nos hemos lavado las manos, no hemos tenido contacto con gente. Algo tiene que ver. ¿Y si cuando llega la gripe seguimos con estas medidas? La prevención del Covid es adecuada para todos los virus respiratorios, y no solo gripe.

Han examinado a toda la plantilla del Sergas. ¿Cuántos sanitarios se han contagiado, con o sin síntomas, de Covid-19?

No tenemos aún cerrados los datos del cribado. No hemos tenido casos graves de sanitarios. Lo que no tenemos todavía es si fue un contagio por práctica clínica o como le pudo suceder a un ciudadano normal.

Antes del cribado se reportaron más de mil sanitarios contagiados. Algo no se ha hecho bien.

Querríamos que ese dato hubiera sido cero, como la población. El porcentaje de contagio de los sanitarios en Galicia están por debajo de la media nacional. Hicimos esfuerzos para la protección desde el primer minuto. Compramos material antes del primer positivo. Los protocolos de protección cambiaron, la información que venía de China también fue cambiante. Nuestro objetivo fue que nuestros profesionales nunca se contagiaran. El cribado a nuestra plantilla fue decisión nuestra, no del Ministerio. No escatimaremos esfuerzos en hacer cribados a la población .

¿Faltó material en los primeros días de crisis sanitaria?

Nosotros tuvimos, con limitaciones. Es cierto, no tenías el stock que querías a varios días vista, pero es que los protocolos de protección iban cambiando. Tenemos que agradecer mucho a Inditex en la compra, en la donación y sobre todo en la logística.

Residencias. ¿Qué ha fallado? 274 fallecidos, más de 900 usuarios y 400 trabajadores contagiados...

El porcentaje de afectación en residencia es inferior a la media nacional, aunque eso no sea excusa de nada. Pensemos que las residencias hay gente mayor con patología, gente muy frágil y que este virus tiene claramente afección por personas mayores. Lo vimos en el estudio de seroprevalencia. Una vez que el virus entra en una residencia, normalmente lo hace por acompañantes o profesionales. Por eso cortamos rápidamente las visitas. Y empezamos no solo a diagnosticar a residentes, sino también a trabajadores. Los médicos de primaria se involucraron en las residencias de su zona, junto con intensivistas y geriatras. Se contrató personal cuando las residencias no eran capaces de hacerlo, y ese será un gasto que se repercutirá posteriormente. No hubo limitación de gasto.

¿Ha faltado personal especializado en las residencias para afrontar la emergencia sanitaria?

No, el problema es que tienen buenos profesionales de cuidados gerontológicos pero no estaban preparados para esta pandemia, como tampoco lo estaban los servicios sanitarios del mundo entero. Fue un virus para el que, en general, no estábamos preparado ninguno, y los que tenemos un buen sistema sanitario nos adaptamos antes. Las residencias no estaban preparadas para un ataque agudo de esta pandemia, es normal. Pero con la colaboración de todos se controló.

¿Habría que mantener las residencias medicalizadas por un tiempo?

Esto viene para quedarse. De hecho hemos empezado con un proyecto nuevo, la teleasistencia de residencias. Empezamos en Orense. Ese control lo llevará el médico de primaria de su área o el servicio hospitalario que corresponda. No dejaremos a las residencias como estaban. Y haremos cribados en residencias cada cierto tiempo.

«Asignaremos a cada visitante que venga a Galicia un médico de cabecera» ¿Prevé rebrotes por imprudencias en la Fase 3? La responsabilidad de los gallegos y la de los que nos visiten es fundamental. Hemos actuado todos bien, la población ha sido muy responsable, y no podemos tirarlo por la borda. Sigo pidiendo la distancia física de los dos metros, la barrera de la mascarilla, el lavado de manos... Sentidiño. Es cierto que además de eso tenemos sistemas nuevos de más vigilancia y pruebas preparados. Ahora mismo, los médicos de Primaria pueden pedir una PCR si un paciente tiene síntomas. Y en 24 horas tenemos el compromiso de hacerlo. ¿Va a modular Galicia la Fase 3 de alguna manera específica? Yo estoy un poco desorientado con el Ministerio. Se dicen cosas contradictorias. Y al final llegamos al sábado en el que se publica el BOE y leemos lo que hay que hacer a partir del lunes. La movilidad solo es conflictiva cuando se produce entre territorios en distinta fase epidemiológica. Galicia está muy bien: hay 306 concellos que desde hace 3 días no hay un caso. Ahora, si me dicen que se autoriza que vengan a Galicia desde la Comunidad X que aún tiene 200 casos, me crea un problema. Yo soy de Bayona, y hay gente que no es de nuestra Comunidad. El delegado del Gobierno dice que eso no se está produciendo Pues es tan fácil como llamar al supermercado y preguntar si hay o no gente no habitual. Hay casas cerradas todo el invierno y que ahora están abiertas. Esto no son conductas responsables. Dentro de quince o veinte días se podrá hacer y estaremos encantados de recibir a todo el mundo. Pero en este momento no debemos dar movilidad entre Comunidades con distinta fase epidemiológica. Estudio epidemiológico. ¿Esperaban una mayor penetración del virus? Siempre pensamos que por encima del 5% no estaríamos. Nos dio un poco más bajo. Hay unos 11.300 afectados. Y en Galicia están diagnosticados casi todos. Entendíamos que la afectación no iba a ser grande. Pero el estudio nos da información sobre comarcas. Las autovías tienen su relación, y las ciudades con su componente de concreción. La comarca más afectada es Valdeorras. ¿Qué tiene próximo? Zamora y León, provincias muy afectadas. ¿Cuál es el vínculo? La carretera, la movilidad. O sea, que la dispersión ha jugado a nuestro favor Claramente. Lo sospechábamos. Que tuviésemos pocas ciudades y mucho rural, es una manera de aislamiento social. Feijóo ha pedido incluso test en aeropuertos de origen. ¿Es viable? Es complejo porque depende qué prueba hagas. Un test te lleva a una segunda prueba para una serología, y si no, una PCR. El proceso pueden ser horas. Nuestro sistema va a ser diferente. Va a ser de vigilancia estrecha en la Comunidad, y estamos diseñando un sistema para que la gente que nos visite sepa que tendrán un teléfono de contacto y un médico de cabecera asignado. Y si en algún momento tiene algún síntoma, que llame y le atenderá su médico, que le dará las instrucciones. Está todo enfocado para un diagnóstico precoz.