Acuerdo en Bruselas «Preocupación» en Galicia por una merma de la pesca en la negociación con el Reino Unido La conselleira do Mar, Rosa Quintana, insiste en tener también en cuenta criterios sociales y económicos

Pablo Pazos SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 23/03/2021 18:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, no compartía ayer la lectura optimista del ministro de Agricultura, Luis Planas, del acuerdo de los ministros de Pesca de la Unión Europea, por el que se prorrogan hasta el 31 de julio las posibilidades de pesca de los ‘stocks’ compartidos conReino Unido. Planas trasladó «una valoración muy positiva»; Quintana no ocultó su «preocupación», porque «estamos en una prórroga de un acuerdo» y si «solamente se tienen en cuenta criterios científicos, se pierden posibilidades (...) con respecto al año 2020», alertó en declaraciones desde Bruselas.

«Va a permitir a nuestra flota permitir continuar faenando sin interrupción y abre unas buenas perspectivas para un posible cierre en las semanas venideras del acuerdo con Reino Unido», había ensalzado previamente, en rueda de prensa desde la capital comunitaria, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, según recogió Ep. Quintana sonó mucho menos triunfal. Coincidió en la «parte positiva» de «seguir faenando», pero a partir de ahí advirtió de que «deducimos que lo único que se tuvo en cuenta fueron las recomendaciones del ICES», dejando de lado los «criterios sociales y económicos» que defiende la Xunta.

Quintana dejó claro que el Gobierno gallego seguirá «trabajando» para que estos se plasmen en el «acuerdo definitivo» y, así, «incrementar la actividad de la flota». «Es bueno tener en cuenta los principios científicos, pero estamos trabajando en un medio abierto», advirtió. Existen «ejemplos de cuestiones científicas», además, que quedaron en «entredicho» con el «paso del tiempo», añadió. «Venimos haciendo mucho hincapié en cumplir los principios de la política pesquera común», recordó; y estos «establecen una equivalencia entre los aspectos sociales, medioambientales y económicos». Es la línea, consensuada con el sector, en la que seguirá desarrollando su labor la Consellería do Mar, para que se «hagan valer en el documento definitivo». «Una decisión mal tomada en un momento puede abocar a la desaparición de una flota tan importante para Galicia», subrayó.

Especies en «dificultades»

Quintana lamentó que, con los porcentajes de posibilidades de pesca planteados ayer, «en algunos casos son menos que el año pasado». Quiere la conselleira esperar a «que sean definitivos los datos». Pero vaya por delante que no gusta cómo suena la música de lo pactado. Un acuerdo que plantea «dificultades» con algunas especies, como serían la bacaladilla, la merluza, tanto del norte como de Francia, o los gallos. Todo esto, en «un año complicado» por todo lo que acarrea el Brexit y las derivadas de la desconexión de un antiguo miembro de la Unión Europea.

«Una cosa es hablar de las posibilidades de pesca y otra de sentar las bases del acuerdo con el Reino Unido. Para eso no hay que tener prisa. Hay que dar una estabilidad jurídica para que nuestro sector sepa a qué acogerse», diferenció Quintana. Lo que se desea desde la Xunta, insistió, es que el acuerdo definitivo, cuando haya fumata blanca, «tenga en cuenta» esos principios que están recogidos en la política pesquera común. «A lo mejor», deseó, en ese pacto «suben» las posibilidades de pesca al tener en cuenta no solo los criterios científicos. Lo que se sabe «a día de hoy», sin embargo, «nos hace ser cautos», admitió.