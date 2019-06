ACUERDO DE GOBIERNO PP y DO cierran su pacto en Orense: Baltar retiene la Diputación y Jácome será alcalde Las formaciones lanzan un comunicado conjunto donde explican que el acuerdo permitirá «dotar de estabilidad y solidez a los gobernos de la capital y de la provincia»

Fin a la incertidumbre en Orense: PP y Democracia Orensana han cerrado un «acuerdo para dotar de estabilidad y solidez a los gobiernos de la capital y de la provincia». De esta forma, « Gonzalo Pérez Jácome será alcalde de la ciudad y José Manuel Baltar presidirá la Deputación», recoge explícitamente el comunicado lanzado al filo de las 19 horas, con el membrete de los dos partidos.

Un documento en el que se explica que PP y DO «coinciden en un modelo de gobierno compartido, basado en la lealtad y la cooperación sincera en estas dos instituciones», y especifican que se crea una comisión de seguimiento del acuerdo para evaluar su cumplimiento. El documento «Un futuro para Orense» establece la intención de establecer «gobiernos de concentración para el período 2019-2023 en la ciudad y en la provincia».

Los representantes de PP y DO afrontan su alianza con «una visión de futuro compartida», subrayando que «no hay un gobierno alternativo capaz de garantizar estabilidad y aportar un programa común», ya que toda propuesta diferente a la que apuntalan ambas formaciones viene precedida de vetos, personalismos y prejuicios.

El comunicado, asimismo, fija unos «retos de futuro» para ambas instituciones. En el caso de la capital, destaca la elaboración de unos presupuestos útiles, con tres puntos fundamentales: menos impuestos, políticas que promuevan inversiones que puedan generar empleo y blindaje de los servicios públicos. También se fija la importancia de contar con un plan general de ordenación urbana.

En cuanto a la Diputación, se aboga por una institución próxima a las necesidades de los ciudadanos, transparente y centrada en lograr un territorio en el que vivir en el rural no signifique tener menos oportunidades. Gestión útil y eficaz son las bases que se fomentarán en ambas instituciones, señala el documento.

Caballero, el gran derrotado

Los grandes perdedores son especialmente Gonzalo Caballero y el PSOE, la fuerza más votada en las elecciones municipales, que también intentó cortejar sin éxito a DO, para tratar de asaltar concello y Diputación, y Ciudadanos, fuera de juego por haber vetado a Baltar. Caballero ha reaccionado de imediato acusando a Feijóo, personalmente, de estar «dispuesto a cualquier cosa para ocultar los «trapicheos» de los Baltar.

El acuerdo entre PP y DO supone igualmente un ejercicio de máximo pragmatismo político, dado el historial de Jácome, quien no solo trató en reiteradas ocasiones de desbancar a quien ha sido hasta ahora alcalde de la ciudad de As Burgas, Jesús Vázquez Abad, sino que se convirtió en bestia negra de Baltar, a quien dedicó numerosos insultos. Una animadversión notoria que ahora queda aparcada. Como dijo Baltar, son «historias pasadas». A algo más de un año de las elecciones autonómicas, el PP logra el objetivo capital de retener la Diputación orensana y en el concello evita un gobierno socialista.