El PP emplaza al PSOE a dar el paso si quiere desalojar a Jácome de la alcaldía

Alberto Núñez Feijóo ya no preside el PP de Galicia, pero sí el partido a nivel nacional, y es todavía presidente en funciones de la Xunta. Voz más que autorizada para pronunciarse, este jueves, sobre el último escándalo protagonizado por el alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, cuyo empujón a una sindicalista, el pasado martes, le ha puesto en la picota. El PSOE orensano registró una solicitud para celebrar un pleno extraordinario y urgente en la Diputación, para reprobar y pedir su dimisión, y reclamó a la corporación provincial una «condena institucional unánime». El líder del PSdeG, Valentín González Formoso, desde La Coruña, apeló por la mañana al PP a llegar a una «solución para evitar que Jácome pueda seguir representando a la ciudadanía de Orense »; a sentarse «en una mesa» y que «podamos llegar a un acuerdo, aunque quede un año, un mes o un día de legislatura», para desalojar al actual regidor. Lo reiteró en la ciudad de As Burgas, ya por la tarde, antes de participar en una manifestación de repulsa al alcalde.

Feijóo, que hasta en cuatro ocasiones fue inquirido al respecto en rueda de prensa posterior al Consello, aunque remarcó que le «corresponde al presidente del PPdeG» —Alfonso Rueda dentro de quince días— gestionarlo, puso la pelota en el tejado de los socialistas: «Si el PSOE quiere cambiar de opinión, lo tiene muy fácil. Puede ponerse en contacto con el presidente del PPdeG y trasladarle de forma oficial » su cambio de parecer, que subrayó que siempre ha sido que Jácome estuviera al frente del Concello, con el líder socialista en la provincia, Rafael Rodríguez Villarino, aspirando a liderar la Diputación. El PP escuchará «en el caso de que el PSOE realmente cambie de opinión, y no quiera poner al señor Jácome o mantenerlo como alcalde de Orense», remarcó Feijóo.

La primera vez que se le preguntó por este asunto, el presidente del PP valoró que la «actitud» del regidor resulta «injustificable» y « exige una disculpa ». «En primer lugar, hacia la persona a la que se dirigió, y en segundo lugar, a toda la ciudadanía de Orense», acotó, que «no merece en ningún caso actitudes de este tipo». A partir de ahí, recordó que Jácome no pertenece al PP, sino a su propio partido (Democracia Ourensana), que deberá decidir «qué va a hacer con este político».

En todo caso, hizo hincapié en que « no es admisible » el comportamiento del alcalde y que el infausto empujón «necesita una disculpa explícita». El PP, que está integrado en el gobierno municipal tras llegar a dejarlo, en una convivencia convulsa, «irá concretando en próximas semanas» su posicionamiento, apuntó. Después dejó pasar la primera repregunta, y a la segunda llegó la apelación al PSOE, al que volvió a criticar por, en 2019, abocar a Orense a una alcaldía con Jácome al frente, por no respetar la lista más votada. Yendo al presente, se preguntó si Formoso «cambia o no cambia» de parecer; si «opina lo mismo» que Villarino, instigador, a ojos del PP, de aquel «no» a los populares.

😋 Mis primeras Fabes en Asturias....



¡Pues casi están tan ricas como la fabada de mi madre!😛 pic.twitter.com/zPWlW1jPla — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) May 5, 2022

Jácome no parecía este jueves demasiado preocupado. Desde Oviedo, compartió en sus redes sociales una fotografía con varias viandas típicas. «¡Pues casi están tan ricas como la fabada de mi madre!», comentó, aparentemente ajeno a la polémica que ha generado.

A las 20.30 arranca en la Plaza Mayor una concentración ciudadana de rechazo al alcalde.