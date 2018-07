Tribunales Pontevedra declara personas non gratas a los cinco de «La Manada» El ayuntamiento critica que los integrantes del grupo no hayan mostrado «el más mínimo arrepentimiento»por haber sometido a una joven de 18 a años a «reiterados actos sexuales», en contra de su voluntad

La corporación municipal de Pontevedra ha decidido por unanimidad declarar personas non gratas a los cinco integrantes de 'La Manada', con los votos de los concejales de BNG, Partido Popular, PSdeG y Marea. La edil de Ciudadanos no pudo asistir al pleno pero ya había mostrado en la comisión su apoyo a esta iniciativa. De este modo, José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Jesús Escudero Domínguez, Ángel Boza Florida y Antonio Manuel Guerrero Escudero ya no son bienvenidos en la ciudad del Lérez.

La corporación pontevedresa «recoge el clamor de la calle» y no solo apoya todas las acciones de rechazo que se organicen, sino que decide con esta declaración «dar un paso más» para denunciar esta «injusticia social». El texto de la moción lamenta que los miembros de 'La Manada' no hayan mostrado «el más mínimo arrepentimiento» por haber sometido a una joven de 18 a años a «reiterados actos sexuales», en contra de su voluntad y haciendo uso de su superioridad durante las fiestas de San Fermín del año 2016.

La iniciativa también recoge que en la sentencia de la Audiencia de Navarra se hacen argumentaciones «difíciles de entender», primero calificando los hechos como abusos sexuales y, posteriormente, dejándolos en libertad al no prorrogar la prisión preventiva hasta que la sentencia sea firme.

«Deambulan libremente»

Los agresores de esta joven no pueden entrar en Madrid, pero sí moverse libremente por todo el Estado, lo que para los políticos de Pontevedra supone «confinar a la joven en una urna de cristal», permitiendo la «libre deambulación» de los agresores por todo el país.

Carmen Fouces, edil del BNG --partido que impulsó esta moción--, explicó que «urge» analizar y «reparar» la mirada de los tribunales hacia este tipo de hechos. La concejala nacionalista afirmó que la sentencia debería haber sido «ejemplar», pero el lugar de eso, tras la resolución judicial otros grupos «aúllan como lobos envalentonados y seguros de que el sistema será benevolente con ellos».

Esta declaración como personas non gratas será trasladada a los abogados de los cinco miembros de 'La Manada' y, también, a la representación legal de la víctima «para que sea conocedora del apoyo real que tiene».