INDUSTRIA As Pontes se moviliza con huelga general y protesta en Madrid Feijóo llama a trabajar «unidos» y advierte de que, de lo contrario, la central «peligra»

P. P. @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 15/10/2019 20:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Manifestación ante el Congreso de los Diputados y huelga general en As Pontes. Los afectados por el cierre de la central térmica de Endesa echan este miércoles el resto. Mientras la ciudad quedará paralizada, con sectores como industria, hostelería y comercio en suspenso desde la próxima medianoche, para apoyar las reivindicaciones, una buena parte de la villa se encontrará en Madrid para protestar por el apagón al que han abocado las políticas del Gobierno central, primero, y su falta de alternativas, después.

Este martes por la tarde pusieron rumbo a la capital un centenar de transportistas que abastecen la central con carbón. Una veintena de autobuses desplazará mañana mismo a vecinos de As Pontes, según detalló la edil de Industria, Ana Pena, quien precisó que habrá «mucha gente acompañando en vehículos particulares» y expresó que está «todo el pueblo volcado», informó Efe.

En paralelo, desde otros puntos como Ferrol y Vilalba, así como de Ponferrada y la provincia de Almería -donde Endesa cuenta con centros productivos- partirán igualmente autocares con destino Madrid, donde a las 16.00 horas de este miércoles está fijado el arranque de la movilización ante la Cámara Baja. El comité de crisis de As Pontes, integrado por partidos políticos, sindicatos y empresarios, tiene previsto mantener encuentros con grupos parlamentarios una vez concluya la protesta.

Entre los dirigentes políticos que han confirmado asistencia figuran el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, y el presidente provincial del partido en La Coruña, Diego Calvo.

«Transición, sí; ruptura, no»

Sobre el incierto futuro de la térmica, el presidente de la Xunta señaló este martes que «si no trabajamos unidos», con «razonamiento y argumento», «la central de As Pontes peligra». Alberto Núñez Feijóo admitió que «si fuese trabajador de Endesa estaría preocupado», y que así lo viene transmitiendo en honor a una realidad, propiciada por el Gobierno central, que choca con otra: «Galicia está cumplimiendo sus obligaciones en las emisiones de CO2». Recordó que se trata de una central «homologada, que puede funcionar», y precisó que «lo que no podemos admitir es que una central que cumple las exigencias europeas tenga que cerrar», mientras siguen abiertas en otros países del mundo. «Transición, sí; ruptura, no», remachó el presidente.

Por otra parte, este martes el pleno del Ayuntamiento de Ferrol rechazó, con los votos en contra de PSOE, Ferrol en Común y BNG, una moción presentada por el grupo municipal del PP en apoyo y solidaridad con los trabajadores, y que reclamaba la «reapertura» de la central o «la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera», como explicó el portavoz de los populares, José Manuel Rey Varela, y recogió Ep. La Diputación de Lugo también tumbó una propuesta similar presentada igualmente por los populares, informó Efe.