La Policía vigiló con cámaras el cementerio de San Mauro para la investigación del caso Sonia Iglesias

La Policía Nacional instaló camáras de vigilancia en el cementerio de San Mauro, en Pontevedra, para tratar de hallar nuevos indicios que permitieran esclarecer la desaparición de Sonia Iglesias. Ocho años después de que a la mujer se le perdiera la pista en una céntrica calle de la ciudad, las pesquisas se han centrado en varios escenarios, muchos de los cuales tienen a su expareja, Julio Araújo, como hilo conector.

El pasado mes de febrero, mientras los agentes registraban la vivienda de Araújo y un automóvil vinculado a su hermano, la Policía también consiguió autorización judicial para controlar la afluencia del camposanto cercano a la casa, con atención especial a los posibles movimientos que se pudieran detectar en torno al panteón de la familia Araújo, según publica Faro de Vigo.

La vigilancia, no obstante, no surtió efecto. Las grabaciones en el cementerio se extendieron por plazo máximo de tres meses, y se cerraron sin que se lograran avances. En la fase de interrogatorios, la Policía preguntó a Araújo si había acometido obras en la panteón, pero no obtuvo respuesta. Tanto él como su hermano fueron sometidos a las preguntas de los agentes, pero ninguno fue citado por un juez para declarar en calidad de investigado. En julio, la justicia decretó el segundo archivo del caso por falta de pruebas.

El pasado mes de agosto, la hermana de Iglesias puso voz a la frustración, aunque sin perder la esperanza. «¿Quién, por qué y cómo son preguntas que siguen en el aire, pero cada vez se estrecha más el cerco y esperamos un día poder compartir con vosotros las respuestas», proclamó en una de las manifestaciones que, como cada año, sale a las calles de Pontevedra para mantener vivo el recuerdo de la desaparecida.