Galicia Polémica por el sistema RiveMove: «No hay denuncias ni prohibición alguna para que se deje de vender nuestro anclaje» La empresa denuncia una campaña para «hundirla» tras la muerte de una niña en un accidente en septiembre de 2018 en Vilagarcía

Giro inesperado en el caso por la muerte de una niña de cuatro años en septiembre de 2018, al chocar el Audi en el que viajaba contra un autobús escolar. Dos años después del grave siniestro, del que la madre salió ilesa, los abogados de la familia y la Asociación Unificada de Guardia Civil señalaron el dispositivo sobre el que iba colocado el asiento de la pequeña, de la marca RiveMove, como causante del fallecimiento. Según los agentes de la agrupación de Tráfico, el único elemento que se deformó tras el impacto fue esta suerte de extensor que los padres habían acoplado al ISOFIX del vehículo para ganar espacio en el centro del coche. Este anclaje se comercializa bajo la marca RiveMove (de la firma RiveKids, de Valladolid) y promete aumentar la seguridad del niño al tiempo que desplaza la silla en dirección a la puerta del coche hasta 7 centímetros, para que el asiento central no quede inutilizado en el caso de llevar dos sistemas de retención infantil atrás.

La familia de la niña habló entonces de «publicidad engañosa» por parte de la marca y criticó que el popular anclaje no estuviese homologado, como así se decía en su página web. Por su parte, la Guardia Civil emitió una circular para que si los agentes detectaban el dispositivo en algún vehículo obligasen a su retirada inmediata. Su uso, indicaron, sería penalizado con el pago de 200 euros de multa y la detracción de 3 puntos de carnet. Sin embargo, tras meses de indagaciones y comprobaciones desde esta denuncia pública, la empresa RiveMove afirma ahora que «ni el atestado del accidente ni el informe del juez responsabilizan al dispositivo» y denuncia que «un importante lobby de seguridad infantil está aprovechando el trágico accidente para atacar a la marca».

Para defenderse de las graves acusaciones a las que fueron sometidos, desde la empresa vallisoletana explican que «no existe ninguna denuncia, ni demanda contra nuestra marca, ni hay ninguna prohibición de ningún organismo oficial para dejar de comercializar nuestro dispositivo», al tiempo que contraatacan asegurando que «la Asociación Española de Guardias Civiles ha tenido también acceso al atestado judicial y no entiende el señalamiento inculpatorio, sobre este dispositivo y a la luz de los hechos». «De las decenas de páginas que conforman el atestado, unas 56 en total, solo se habla del RiveMove en tres de ellas, y en ningún pasaje se le culpa de lo ocurrido», indicaron a ABC fuentes de la empresa, que también refieren que la deformidad de la que hablaba el informe de la AUGC «fue de 15 milímetros, y hacia un lado, no hacia delante, por lo que no pudo ser la causa del impacto contra el asiento del copiloto», aclaran con detalle.

Así lo afirma, indican, el propio atestado policial elaborado justo después del siniestro, que recogió que textualmente: «Silla con el adaptador donde se observa el desplazamiento lateral (7 centímetros) para aprovechar el espacio central, en este caso al ser un alcance el desplazamiento lateral no influye en el resultado».

«No entendemos por qué se nos acusa si no hay ningún auto ni ningún atestado que así lo diga, ni hemos sido denunciados. Y al llamar a Industria nos han dicho que podemos seguir comercializando el dispositivo sin ningún tipo de problema», se quejan desde RiveKids, al sentirse víctimas de una campaña en su contra. «Se dijo que el anclaje no estaba homologado, pero es que no puede estarlo porque Industria solo homologa las sillas de retención», aclaran ante algunos de los reproches a su sistema que, insisten, sí cuenta con certificados internacionales que validan su eficacia.

Sin que por el momento la fabricante del popular anclaje haya recibido ningún tipo de demanda, y sin estar a espera de ningún juicio —«eso es una falsedad», insisten al no haber ningún procedimiento abierto contra ellos— desde la marca se preguntan por qué cuatro años más tarde del siniestro el departamento de normativa de la DGT solicita un informe a Industria. Con el fantasma de una trama en su contra presente, desde la dirección de Rivemove aseguran que tanto el Ministerio como la DGT conocían su dispositivo desde antes incluso de su comercialización en febrero de 2017. «Estas administraciones han llegado a publicitar RiveMove como un novedoso dispositivo capaz de dar solución a los problemas de espacio en los vehículos de muchas familias de manera segura para los usuarios», afirman.

Como ejemplo, se refieren a una publicación que data de junio de 2017 en la revista de la DGT y que ensalza el Rivemove como una de las «8 ideas que protegen», llegando a apuntar que el sistema está homologado (certificado, en realidad) y que «cumple con la normativa vigente». En este sentido, la DGT llegó a indicar que las pruebas de impacto realizadas sobre este sistema demostraron que su tecnología absorbía «parte de la energía del impacto para que el niño sufra menos daños y que reduce hasta en un 20 por ciento el valor del daño cerebral». Desde la firma vallisoletana no descartan tomar medidas judiciales, reconocen, por los daños que se les ha causado e insisten en «no entender el señalamiento inculpatorio sobre este sistema». Este medio contactó con el abogado de la familia tras conocer el comunicado de la empresa, pero no obtuvo respuesta.