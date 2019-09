INDUSTRIA La plantilla de Ferroatlántica afronta dividida la venta a TPG Una parte del comité convoca movilizaciones mientras otra confía en que la planta resurja

División entre la plantilla de Ferroatlántica ante la venta a TPG Sixth Street Partners. El fondo estadounidense comunicó esta mañaña que ha completado la operación anunciada a principios de junio. El pasado día 30 se cerró la transacción por valor de 170 millones de euros. TPG adquiere diez centrales hidroeléctricas y la fábrica de ferroaleaciones de Cee-Dumbría.

La venta ha levantado recelos entre una parte del comité de empresa de la factoría. En una asamblea de trabajadores celebrada hoy, decidieron iniciar un calendario de movilizaciones con concentraciones semanales ante el Ayuntamiento. El comité está conformado por 13 miembros, seis de la CIG, tres independientes y cuatro de la CGT. El primer grupo no se fía de que el fondo estadounidense y su socio español Ithaka —que se encargará de la gestión— vaya a garantizar los puestos de trabajo en la fábrica. Los cuatro integrantes de CGT, sin embargo, sí aprueban la operación, que creen pondrá la fábrica a «pleno rendimiento», explica el sindicalista Juan Villar.

Las factorías de Ferroatlántica de Cee y Dumbría atraviesan un momento complicado al ser grandes consumidoras de energía. Hace varios meses, Ferroatlántica apagó varios hornos y anunció un ERE temporal, que no llegó a ponerse en práctica. A través de un comunicado, TPG recordó que se ha comprometido a invertir 14 millones de euros para «mejorar la competitividad y la productividad de las instalaciones, mejorando las oportunidades para los trabajadores de la compañía».

La plantilla siempre ha insistido en que para mantener el empleo es necesario que no se desvinculen las rentables centrales hidroeléctricas de la producción de ferroaleaciones en Cee-Dumbría. En 2017, Ferroatlántica intentó segregarla, pero la Xunta no se lo permitió dado que la concesión pública de las centrales iba vinculada al mantenimiento de los puestos de trabajo. «Nosotros no vemos ahora ninguna segregación», indica Juan Villar. El sindicalista de CGT asegura que en las reuniones mantenidas, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, les garantizó que la Xunta estaría atenta para vigilar que los nuevos propietarios cumpliesen con los requisitos que determina la concesión.

Pero desde la CIG llevan tiempo denunciando que la operación es en realidad una segregación encubierta. Según el acuerdo de venta, Ferroglobe —compañía que resultó de la fusión entre Ferroatlántica y Globe— deberá suministrar a TPG todo el mineral necesario para la fabricación en el complejo de Cee-Dumbría. También les comprará toda la producción que salga de sus factorías. La CIG entiende que las fábricas pasarían a ser una especie de subcontrata, desvinculadas de la producción de energía y sin garantías de viabilidad y mantenimiento del empleo. Desde la CGT, sin embargo, consideran que el acuerdo es algo normal dado que Ferroglobe es uno de los primeros productores de aleaciones metálicas.

El sindicato nacionalista también se muestra crítico con el papel desempeñado por la Consellería de Industria. En un comunicado acusaba esta semana a la Xunta de «dejadez» a la hora de exigirle a los nuevos propietarios un plan de viabilidad. Sin embargo, CGT —conformado por antiguos miembros de UGT y CCOO— defiende la actuación de la Consellería. «Mantuvimos cuatro reuniones y Conde nos explicó que al tratarse de una transmisión de acciones no podía hacer nada para impedirlo, no se trata de vender el centro de trabajo con cambio de titularidad», indica Juan Villar.