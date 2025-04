Planes para este fin de semana en Galicia: música por todas partes

Galicia se caracteriza por su apuesta por el ocio. Este fin de semana, además de ser uno de los últimos de la década, también traerá consigo actuaciones y actividades culturales que no dejarán indiferente a nadie. Estos tres últimos días de la semana se presentarán con lluvias persistentes a lo largo de las jornadas, por lo que aquí se presenta una lista de planes que hacer en unos días en los que el mal tiempo parece haberse vuelto a instalar en la Comunidad gallega.

Grandes conciertos

El Auditorio Mar de Vigo acoge este viernes a las 21.00 horas la constante reinvención de Coque Malla tras la composición de su nuevo disco, «¿Revolución?», en el que ofrece una faceta rupturista de su estilo habitual como pocas veces se le ha visto. Que a Coque Malla le gusta el cambio no es una sorpresa para nadie. El que fuera líder de los Ronaldos demostró, ya cuando comenzó su andadura en solitario, que no le gusta la monotonía, puesto que no es un estilo que encaje con su manera de hacer música. Es por ello que cada disco es una incertidumbre, con el factor sorpresa como uno de sus mayores atractivos. El artista vuelve al Auditorio Mar de Vigo, donde el año pasado ofreció un exitoso concierto en el que estuvo cerca de conseguir colgar el cartel de no hay entradas. En esta ocasión, y hasta el inicio de la propia actuación, se pueden adquirir localidades. Sin embargo, lo cierto es que muchas zonas del recinto ya se han agotado, y solo quedan a la venta aquellas que oscilan entre los 20 y los 25 euros . Los menores de 17 años podrán acceder al recinto con un formulario cubierto por sus padres.

En Santiago de Compostela, mientras tanto, el espectáculo tampoco quedará muy atrás. A las 21.30 horas del viernes el fenómeno musical de Carolina Durante ofrecerá a su público un recital de canciones desenfadadas en la sala Capitol. Con sus mensajes, a veces reivindicativos, harán del evento una marea de personas saltando y cantando al compás de la actuación de los cuatro jóvenes que componen el grupo. Con una extensa gira nacional a sus espaldas, los madrileños vuelven a Galicia. Y lo hacen en el contexto de SON Estrella Galicia , donde actuarán de la mano de un grupo con influencia de la música de los 90, Yawners. Además, el sábado a las 21.00 Carolina Durante actuará en la sala Inn Club de La Coruña . El precio de las entradas para ambas actuaciones es de 16 euros online, mientras que en taquilla este precio puede ascender hasta los 2o euros por localidad. Mientras tanto, a la misma hora comenzará también el concierto de Momboi , en la sala Auriense de Orense , con una actuación con ritmos latinos que sonará al son de la música más «chicaracheira».

En La Coruña, el Coliseum volverá a vestirse de gala para recibir a Melendi el sábado a partir de las 21.00 horas . El asturiano, que deja a sus espaldas una larga lista de conciertos y promociones con su nuevo disco, «Mi cubo de rubik», llega ahora a la ciudad herculina para presentar sus nuevos temas, con prácticamente la totalidad de las entradas vendidas y asegurando el éxito allá donde pisa. El inicio del concierto es a las 21 horas, aunque se podrá acceder al recinto desde las 19.00 horas. Los menores de 16 años tendrán que llevar consigo una autorización firmada por su padre, madre o tutor legal. Las localidades tienen un precio entre los 32 y los 35 euros , aunque solo están ya disponibles en el tendido alto, esquinadas. El artista es más que un habitual en las listas musicales más reproducidas de los últimos años, no solo a nivel nacional sino también internacional, con una carrera cuanto menos exitosa. En este contexto, Melendi ha conseguido varios discos de oro y platino, avalando una carrera musical que no hace más que crecer.

La sala Capitol también tendrá fiesta este sábado a las 21.15 horas , cuando prevé acoger la actuación del rapero Toteking . El precio de las entradas es de 16 euros si se adquieren por la web y de de 20 si se espera a comprarlas en taquilla. Los menores de 18 podrán acudir con autorización.

Un poco de teatro

El Teatro Rosalía de Castro abre sus puertas a las 20.30 de la tarde de este viernes para presentar en el escenario Luces de Bohemia la obra que revolucionó el teatro con la inauguración de un nuevo género, el esperpento. Así llega a La Coruña el drama más conocido de Valle Inclán, en la que el escritor refleja la imagen de una España caricaturizada. Esta producción del Teatro Clásico de Sevilla y dirigida y adaptada por Alfonso Zurro, con entradas entre los ocho y los 18 euros , cuenta con la posibilidad de recibir algún descuento con la presentación del carnet joven o teniendo más de 65 años. Está previsto que la actuación dure un total de dos horas.

La famosa obra de Tchaikovsky , « El Cascanueces » llega a las tablas coruñesas para dar una visión más infantil en el Teatro Jofre de Ferrol este viernes a las 17 horas y, el sábado, en el Auditorio Municipal Gustavo Freire Lugo a las 21.30 . Este ballet se convierte en una fábula navideña en la que los protagonistas correrán aventuras al son de la danza, con una visión melancólica de la infancia y, sobre todo, de la diferencia entre el mundo de los adultos y el de los niños. El texto deriva de Alejandro Dumas, que se inspiró a su vez en la obra «El Cascanueces y el rey de los ratones», de Hoffman. Con más de 30 bailarines sobre el escenario, esta obra de Moscow State Ballet incluye todos los ingredientes para ser un drama del ballet romántico más navideño de la temporada. Para este viernes las localidades ya están agotadas mientras que para el sábado se podrán adquirir por la web a un precio entre los 20 y los 25 euros .

La vida en forma de espectáculo. Eso es lo que quiere demostrar Doce Duca e Iris con «Un belo día» en la Casa de la Cultura Pintor Llorens, en la localidad coruñesa de Sada a las 20.00 . La actuación, de apróximadamente una hora de duración, introduce malabares sin utilizar las manos, así como equilibrios con las mazas y figuras corporales dignas de mención. Utilizan también un lenguaje tan único como impactante con el fin de provocar emoción en el espectador. Después de tres años de trabajo por parte de los protagonistas, es el momento de mostrarlo al público en general.

Spirit Of New Orleans Gospel Choir aterriza en Orense . El huracán Katrina afectó de lleno al 9th Ward, el barrio más castigado de Nueva Orleans, y ellos han decidido homenajearlo por toda Europa. Así surgió esta agrupación que llega este domingo al Teatro Principal de Orense, a las 19.00 horas . Cuna del Jazz, Espíritu del Gospel, Casa del Rock & Roll, así se podría definir a la ciudad que llevan por bandera, un lugar donde la música parece respirarse allá donde vayan. Spirit of New Orleans Gospel Choir trata de mostrar al público europeo la tradición musical de la ciudad, vagando entre los orígenes del Congo Square hasta los desfiles con ritmos de hip hop. El precio de las entradas para este show único oscila entre los 15 y los 22 euros . Aún quedan más de 150 localidades en venta online y podrán adquirirse hasta el inicio del espectáculo.

Cortometrajes

Llega de nuevo a La Coruña el festival Animacción . Se trata de un conjunto de actividades que surgen ya en el año 2017 y que quieren ensalzar el valor de este género de animación . Empieza este viernes día 12, con una proyección al medio día en la ESAD Pablo Picasso y continúa a las 20.00 con otra visualización, en este caso en el Fórum Metropolitano. El sábado empezará a las 11.00 en la Escuela de imagen y sonido y continuará a las 16.00 en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la UDC . Por último, a las 20.00 habrá otra proyección en la Biblioteca Pública Rego da Balsade Carballo.

El domingo, finalmente, terminará el festival. Los eventos empezarán de nuevo al mediodía, con la junta de Ánimas Anónimas, con Eligio Rodríguez Montero, guionista del largometraje «Buñuel en el laberinto de las tortugas». Tras una breve pausa para comer tendrá lugar una charla con CREA entrevistando a «Zafre», el responsable de INK & amp; PAINT en los largometrajes «KLAUS» y «Buñuel en el laberinto de las tortugas» (FNAC). Por último, ya a las seis de la tarde tendrá lugar otra proyección en el Centro Galego de artes da Imaxe .