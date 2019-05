UNIDAS PODEMOS Pablo Iglesias vuelve contra Amancio Ortega El líder de Podemos insiste en Vigo que la sanidad pública no puede «depender de la caridad de un millonario»

Sonaba el «Bella Ciao» en una Estación Marítima de Vigo que se quedó pequeña para escuchar hablar al secretario General de Podemos, Pablo Iglesias. En esta primera parada en Galicia durante la campaña de las municipales, el líder de Podemos volvió a machacar sus grandes éxitos de las últimas semanas de caravana electoral: la necesidad de cumplir con la constitución, de un Gobierno con el PSOE y la crítica a los millonarios, los bancos y los medios.

En esto último el secretario general ha dedicado buena parte de su alocución, en la que ha afirmado una vez más que las grandes fortunas son un gran elemento de presión en España y que no quieren un Estado fuerte que garantice la sanidad o la educación pública. «A los multimillonarios les molesta que el Estado les haga pagar impuestos, porque ellos no necesitan sanidad pública o educación pública, ya que se la pueden pagar». Hablando de la sanidad, y en una nueva referencia implícita al líder de Inditex Amancio Ortega, Iglesias ha afirmado que la sanidad pública no puede depender de «la caridad» de estas personas. Ortega ha sido muy criticado en los últimos días por Podemos por sus donaciones a hospitales públicos en la lucha contra el cáncer.

Y esas mismas personas, instituciones y empresas, entre las que mencionó explícitamente a Ana Botín, a la CEOE o a los fondos buitres, son las que también están presionando para que el PSOE no pacte un Gobierno de coalición con su formación, y que elija un Ejecutivo con Ciudadanos o en solitario. Con todo, el secretario general ve un Gobierno con el PSOE cada vez «más cerca» en ayuntamientos, comunidades y en el Ejecutivo central, a pesar de que su partido se ha buscado «muchos enemigos» estos últimos años por decir «la verdad».

Constitución y más constitución

Después de una campaña electoral en la que Iglesias se dedicó a leer partes de la Carta Magna, el secretario general no perdió la oportunidad en Vigo de volver a reclamar el cumplimiento de alguno de sus artículos. Concretamente el 31 (un sistema fiscal progresivo) o el 35 (salario digno). Además, el líder de Podemos afirmó que no hay “libertad” si las familias no pueden comprar material escolar o pagar la luz de su casa, en un mítin que se vio interrumpido por las habituales proclamas de ‘Sí se puede’ desde el público.