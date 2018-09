Iniciativa Ofrecen tatuajes gratis con la cara del alcalde de Vigo El diseño, elaborado por un estudio de la ciudad, incluye la imagen de Abel Caballero y otros emblemas de la urbe como el «Dinoseto» o el «Sireno»

Un estudio vigués ofrece a través de sus redes sociales un tatuaje gratis con la imagen del alcalde de la ciudad, Abel Caballero. La iniciativa parte del vídeo viral en el que el regidor olívico y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias presumía del alumbrado navideño de la urbe en pleno mes de septiembre. «Independientemente de la ideología de cada uno, cada vez que veo a nuestro alcalde-showman por televisión dándole a Vigo más prestigio que las mayores capitales del mundo me parto por la mitad», confesó en sus redes sociales el dueño de Carbono Tattoo, el estudio que ha lanzado este particular concurso.

El diseño que quedará plasmada en la piel del ganador del sorteo incluye la cara sonriente de Caballero junto con otros emblemas de la ciudad, como el popular «Dinoseto» o la estatua del «Sireno», y la frase «Galán y Caballero». «Creo que nadie quiere más a nuestra ciudad que nuestro amado líder, por eso le hago mi personal homenaje ofreciendo este tatuaje gratis a quien lo quiera», justifica el propietario del estudio vigués, al tiempo que puntualiza que se trata de una iniciativa «100% apolítica».

El concurso ha tenido una gran acogida entre los seguidores de Carbono Tattoo, logrando alcanzar los más de 140 participantes en apenas tres días. Entre los comentarios a la publicación se encuentran elogios y críticas a la iniciativa. Hay quien reclama sustituir «Galán y Caballero» por la frase «Vigo y Caballero», pero también quien censura la propuesta al no compartir las políticas del regidor vigués. «Yo sobre su política no voy a opinar, me hizo gracia regalar el tatuaje (que no se si alguien se lo hará finalmente) y ya está. No hay que darle más vueltas», concluye el dueño del estudio.