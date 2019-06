FESTIVALES 2019 O Son do Camiño: los horarios para no faltar Artistas de talla nacional e internacional harán vibrar al público que acuda al Monte do Gozo

O Son do Camiño: la mejor guía para no perderse nada Los próximos 13, 14 y 15 de junio la música vuelve a tener cita en Santiago de Compostela. La capital de Galicia es sede de la segunda edición de O Son do Camiño, donde artistas como Rosalía o The Black Eyed Peas encabezan un cartel con relevancia nacional e internacional. El Monte do Gozo es la sede de nuevo de O Son do Camiño, donde se esperan que unos 20.000 espectadores abarroten el recinto. Se ha colgado el «no hay billetes» en los prinicipales abonos y desde la organización esperan causar el mismo impacto que el pasado año, cuando obtuvo el premio a festival revelación en los Premios Fest. O Son do Camiño cuenta con dos escenarios para los tres días de música en directo. El principal, denominado «Escenario Estrella Galicia», donde comparecerán los artistas más destacados y las cabezas de cartel, y el secundario o «Escenario Galicia», que también aporta nombres importantes como Beret. Horarios de O Son do Camiño Jueves 13 de junio Escenario Estrella Galicia: 16:45 - 17:25 Kitai 18:05 - 18:55 Royal Republic 19:45 - 20:35 Richard Ashcroft 21:20- 22:35 Bastille 23:55 - 01:10 Die Antwoord 02:00 - 03:00 Dimitri Vegas & Like Mike Escenario Galicia: 16:05 - 16:45 Alice Wonder 17:25 - 18:05 Molina Molina 18:55 - 19:45 Second 20:35 - 21:20 Graveyard 22:45 - 23:45 Beret 01:10 - 02:00 The Zombie Kids Viernes 14 de junio Escenario Estrella Galicia: 16:50 - 17:25 Moito! 18:05 - 18:45 Igloo 19:35 - 20:25 Iván Ferreiro 21:20 - 22:35 Bloc Party 23:15 - 00:15 Rosalía 00:45 - 02:00 Black Eyed Peas 02:50 - 03:50 W&W Escenario Galicia: 17:25 - 18:05 Cariño 18:45 - 19:25 Marem Ladson 20:25 - 21:10 Hard Gz 22:25 - 23:15 Shinova 00:15 - 01:05 Varry Brava 02:00 - 02:50 Elyella Sábado 15 de junio Escenario Estrella Galicia: 16:15 - 16:55 Ortiga 17:35 - 18:15 Electric Pyramid 19:00 - 20:00 The Hives 20:50 - 22:05 Vetusta Morla 23:15 - 00:25 Iggy Pop 01:30 - 03:00 David Guetta Escenario Galicia: 15:40 - 16:15 Mordem 16:55 - 17:35 Baiuca 18:15 - 19:00 Familia Caamagno 20:00 - 20:40 Full 22:15 - 23:05 Bad Gyal 00:25 - 01:25 Ayax y Prok 03:10 - 04:00 Eme DJ

La Musica

Festivales de Música