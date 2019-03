GALICIA Un nuevo incendio arrasa 80 hectáreas en Boiro La ola de fuegos que asuela Galicia suma ya más de 1.600 hectáreas quemadas

P. A. @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 29/03/2019 11:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras una horas de tregua en la Comunidad gallega, con todos los incendios extinguidos, un nuevo fuego forestal se ha declarado en el municipio coruñés de Boiro con un saldo provisional de 80 hectáreas quemadas. Así lo ha informado la Consellería do Medio Rural, que concretó que este fuego se inició a las 23.41 horas de este jueves en la parroquia de Lampón. En el control de este incendio forestal trabajan cinco agentes, cinco brigadas, tres motobombas y una pala.

Este nuevo incendio viene a engrosar la ola de incendios que desde hace días asuela la Comunidad y que ya ha arrasado unas 1.600 hectáreas de terreno. Sobre su origen, fuentes del Gobierno gallego a tenor de las invetsigaciones realizadas tienen claro que la mayoría de estos fuegos han sido intencionados. Prueba de ellos es que el 40 por ciento de ellos comenzaron a partir de las 9 de la noche, cuando los medios aéreos ya no tienen permitido volar.