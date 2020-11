Coronavirus «Un nuevo confinamiento, mal explicado, puede ser una auténtica bomba» José Manuel Sabucedo, catedrático de Psicología Social de la USC, analiza en esta entrevista el impacto de la segunda ola de Covid en la sociedad

Especializado en comportamiento y medio ambiente y psicología política, José Manuel Sabucedo, catedrático de la USC y miembro de COSOYPA y CRETUS, analiza el impacto de la segunda ola de la pandemia de Covid en la sociedad.

¿Hay hartazgo, cansancio o una mezcla de ambos sentimientos?

La situación se ha vuelto a agravar y no ha habido, a mi modo de ver, una previsión de estos escenarios que podían venir. Cuando percibimos una situación de amenaza, lo primero que hacemos, como especie, es saber cómo debemos reaccionar. Si no encontramos unas normas claras eso puede producirnos miedo, temor y por otra parte puede producirnos ira, que va dirigida contra aquellos a los que nosotros atribuimos la responsabilidad de no haber sabido gestionar bien la crisis. Cuando hay percepción de amenaza y tengo ira lo que hago es: me reafirmo en mis creencias, afirmo que son las únicas válidas, que el adversario está equivocado, y un elemento más, que es incluso más peligroso, que como me creo en posesión de la verdad, me siento obligado a imponer a los demás mi verdad.