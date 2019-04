INE Nueve de cada diez gallegas con menos de 30 años no tienen hijos Razones económicas y dificultades para conciliar retrasan la edad para ser madre

Galicia se lleva la palma al situarse como la comunidad española en la que menos mujeres menores de 30 años tienen hijos, casi un 94 por ciento. Según los datos de la Encuesta de Fecundidad del INE para 2018, esta tendencia no solo se da en esta franja de edad, sino que se repite en otras; aunque eso sí, en menor medida. Así, el 48,7% de las mujeres que se encuentran entre los 20 y los 34 años de edad no tienen hijos, a estas se suman las que tienen entre 35 y 39 años, con un 38,2%, y, por último, las mayores de 40, de las cuales un 21,7% no tiene retoños.

Pero según revela el estudio del INE, las cifras recogidas contrastan con los deseos reales de las mujeres de ser madres, ya que casi el 70% de las encuestadas, menores de 40 años, reconocen que le gustaría tener dos o más hijos. Las mayores de 40 también comparten esta opinión al desear tener una media de 1,86 hijos. A nivel estatal esta situación es similar a la que ocurre en la Comunidad gallega, ya que casi el 88,1% de las encuestadas, de entre 25 y 29 años, no tienen descendencia. El sondeo también revela que las mujeres con edades entre los 18 y 55 años y residentes en España tuvieron su primer retoño más tarde de lo esperado, un retraso que asciende, de media, a 5,2 años.

Las razones económicas y las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral se encuentran entre las razones principales para retrasar la maternidad, según recoge la encuesta del INE. Otro de los factores que tienen que ver con la fecundidad tardía podría estar relacionado con el aumento del nivel educativo por parte de las mujeres, sobre todo aquellas que se sitúan entre los 45 y 49 años, y que tuvieron un promedio de 1,50 hijos. Por su parte, aquellas que terminaron la formación secundaria tuvieron 1,58 hijos y las que solo acabaron los primeros estudios secundarios, o de rango inferior dieron a luz, de media, a 1,63 hijos.

Este estudio hecho público también se traslada al ámbito laboral, donde casi la mitad del público femenino, de entre 30 y 44 años, estaba trabajando en el momento de tener su primer descendiente. Las cifras apuntan que el 50,4% de las mujeres de entre 35 y 39 años de edad y el 46,9%, de entre 40 y 44 años, están en esta situación. Un 20% de las jóvenes gallegas propone al Gobierno un aumento de la duración de los permisos de maternidad y paternidad, frente a un 13,93% que pide tener horarios más flexibles en el trabajo. Un 9,23% exige una ayuda económica, según la renta, por el nacimiento de los hijos.