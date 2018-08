TESTIMONIOS «No murió nadie de milagro» Los asistentes al festival relatan el «caos y el infierno» que vivieron tras romperse el suelo de madera y quedar atrapados

El esperado Reels B empezaba su segunda canción en el escenario del festival O Marisquiño en el puerto de Vigo, cuando de repente se oyó un crack. El suelo de madera se abrió y cientos de jóvenes comenzaron a quedar atrapados o a caer al mar. «No murió nadie de milagro», comenta Marcos López, uno de los asistentes al concierto del Festival O Marisqiño. Esta mañana muchos se preguntaban por las causas del accidente y se mostraban aliviados de que no hubiese que lamentar muertes. «Se dobló hasta la valla. Eso tenía que estar estudiado. Tenía que haber alguien ahí. Si no hay una columna debajo y hay dos mil personas (en la plataforma)… pues blanco y en botella», afirma.

Las escenas de pánico se sucedieron a partir de la medianoche del domingo. «Estaba todo el mundo aplastado y un montón de heridos», comentaba uno de los presentes. «Intentaba subir y me caía gente encima, patinaba», afirmaba otra de las heridas leves. «Había demasiada gente y empezó a trotar. Fue un caos y un infierno», relataba otro joven.

Daniel Domínguez de 16 años logró salir ileso pese a ser uno de los que notó que el suelo se abría bajo sus pies. «En el momento estás en el concierto, lo estas pasando bien, dos canciones, la tabla se empieza a mover. Escuchas un crack y todo el mundo cayendo», recuerda esta mañana tras el susto de anoche. «El problema es que la gente donde cedió la tabla quedó toda en el fondo, se quedó encima de mí», relata. «Luego cuando tenías que salir, a ti te pisaron primero, pero cuando tu salías estabas pisando a más gente, y eso impacta bastante… Y ya ver eso, pues impacta mucho», continúa. Domínguez se había roto la clavícula hace dos semanas y buscó asistencia médica para comprobar que no había sufrido complicaciones. «Todo bien, una raspadura en el tobillo nada más», se congratula. Tras regresar a casa la noche fue complicada. «Me costó pegar ojo pero llegó un punto en que no podía más sin dormir. Pero todo el rato estaba la imagen en la cabeza de la gente cayéndose».

«Había niñas jovencitas que se hicieron mucho daño» explica Marcos López, que considera que tras el accidente hubo una «malísima organización» y que la gente estaba muy «nerviosa». «La gente se puso muy nerviosa, a empujar, a intentar salir, y en un momento casi caigo pero a mí me agarraron, entonces logré salir», explica Guillermo. «Vimos gente que salía con tobillos sangrando, o que se habían dado en la cabeza», añade.

Tras conocerse la noticia, muchos vigueses temieron por sus amigos o familiares. Pese a no estar en el concierto, Antía Val decidió ir personalmente hasta la zona. «Tenía amigos que fueron al concierto y me contaron la situación. Me preocupé porque no me respondían a los mensajes. Estuve aquí como una hora y después ya me contestaron. Ahora ya están bien. Estaban en la zona de piedra, no en la de madera», asevera. Val cree que en esta edición do Marisquiño hubo más público que en las anteriores. «Viendo en comparación con otros años si que había bastante gente y viendo lo que sucedió fue caótico, había muchísima gente, la gente quería ver qué pasaba. Lo de siempre». Guillermo también vió más público que en ediciones anteriores. «Normalmente se hacia en la otra zona donde aparcaban los trasatlánticos, y es mucho más grande laverdad, no entiendo por qué lo hcieron aquí. Pusieron lo de skate alla, y ahora los conciertos aquí. Una idea pésima», lamenta.