Tribunales «No me vas a denunciar, y si me denuncias nadie te va a creer» Piden 24 años de prisión para un hombre acusado de violar y maltratar a su expareja en Lugo

ABC @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 06/03/2019 10:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo comienza este miércoles y continuará el viernes, 8 de marzo, un juicio contra un hombre acusado de violar y maltratar a su expareja. Tal y como recoge el escrito de la Fiscalía, el acusado llegó a decirle a su víctima durante alguno de estos episodios frases como: «Total, no me vas a denunciar y si me denuncias nadie te va a creer».

La causa procede del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo y, por los hechos que se le imputan, la Fiscalía pide una pena de 24 años y 10 meses de prisión por un delito de violación, un delito de malos tratos habituales, así como otro de allanamiento de morada en concurso medial con un delito de violación.

Según relata en su escrito de calificación el Ministerio Público, el acusado mantuvo hasta septiembre de 2013 una relación sentimental y de convivencia con la víctima, en la que «frecuentemente» le decía que iba a hacer daño a sus hijos y a su familia «con el fin de evitar que esta pusiese fin a la misma».

Una vez cesada la relación, el hombre desarrolló hacia su expareja un comportamiento «violento, posesivo, controlador y agresivo». Entre otros episodios, a finales de 2013, el hombre llamó «insistentemente» al timbre del domicilio en el que la pareja había convivido en Lugo y, cuando ella abrió y le dijo que la dejase en paz y que no le iba a dar más dinero, el acusado la tiró en el sofá «con ánimo de satisfacción sexual», impidió que se pudiese mover y logró penetrarla vaginalmente.

En otra ocasión, la víctima encontró dentro de su domicilio al acusado, que había accedido con unas llaves sustraídas. Él la agarró de los brazos, y, «con idéntico ánimo que en el caso anterior», la tiró encima de la cama, donde tras golpearla con las llaves en la ceja, se puso encima de ella y la penetró, al tiempo que le decía «total, no me vas a denunciar y si me denuncias nadie te va a creer».

El Ministerio Fiscal también reclama la prohibición de aproximarse y comunicarse de forma oral o escrita, por cualquier medio o por persona interpuesta con su expareja durante 23 años, así como la privatización del derecho a la tenencia y porte de armas por un tiempo de cinco años.