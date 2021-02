Cultura El Museo de Pontevedra expone al público unas obras del expolio nazi antes de devolverlas Polonia se interesó por las piezas durante el confinamiento y la familia propietaria del Castillo de donde fueron expoliadas en la Segunda Guerra Mundial las reclama

Los cuadros de la «Dolorosa» y el «Ecce Homo», identificados como procedentes del expolio nazi, están expuestos en el Museo de Pontevedra desde este jueves, en una instalación temporal. Próximamente, sin embargo, tendrán que ser restituídos a sus legítimos propietarios: la familia propietaria del Castillo del que supuestamente fueron expoliados. En estos momentos, el Museo está a la espera de lo que decida hacer el Ministerio de Cultura, quien tiene competencias sobre el futuro de los cuadros.

La Abogacía del Estado estudia la situación para emitir informe y, mientras no se efectivice la devolución y se aclare a quién se le entregan, el díptico quedará en el Museo. «Es una pena que tengamos que deshacernos de estos cuadros, pero es una alegría colaborar a reparar el expolio nazi», ha explicado César Mosquera, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, en relación a su devolución.

Por otro lado, la identificación de la 'Dolorosa' y el 'Ecce Homo' como bienes expoliados surgió durante el confinamiento cuando Mariusz Wisniewski, del Departamento de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia, contactó con el Museo, interesado por el díptico. Según la documentación que aportaba, las dos piezas pertenecían a la Colección de la Princesa Czartoryski en Goluchów, robada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas pinturas, tras salir de Varsovia en 1944, reaparecieron en el comercio de arte de Madrid en 1973 y previamente en Barcelona en el 1971, informa la Diputación en un comunicado.

«Nosotros somos terceros de buena fe, con toda la disposición para colaborar, y no nos crea ninguna distorsión ni estamos a disgusto con que las obras estén aquí. Se va sabiendo más de ellas y van a estar bien acogidas y bien tratadas mientras dure el proceso», ha destacado Mosquera.

Origen

Ha habido novedades sobre estas dos piezas desde que su origen se pusiese en estudio durante el confinamiento. El director del Museo, Xosé Manuel Rey, ha indicado que, inicialmente, las obras habían sido atribuidas a Dieric Bouts. Sin embargo, esto parece haber cambiado después de que la directora del Instituto Moll Ana Diéguez, por encargo del Museo, descubriese que no tienen esta atribución y que casi con total seguridad pertenezcan a algún miembro del taller de su hijo, Albert Bouts. Este descubrimiento no solo haría que la autoría fuese diferente, si no que las dataría en un periodo más tardío del siglo XVI, algo que encajaría con la cronología y el tipo de marco de las obras. Las dos obras fueron también analizadas en el Museo con un programa D-Strech utilizado normalmente para las pinturas rupestres.