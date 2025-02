Muere un hombre en una parroquia de Santiago de Compostela por la picadura de una avispa velutina

Un hombre que responde a las iniciales D.G.D. de 54 años ha perdido la vida este domingo en Villestro , en Santiago de Compostela, a consecuencia de la picadura de una avispa velutina, tras comprobar que había un nido de estos ejemplares junto a las colmenas que él cuidaba y que se sitúan muy cerca de su casa.

De la muerte ha informado Emergencias y los pormenores se han conocido porque el fallecido iba acompañado de un amigo que, como él, cría abejas. Este acompañante fue el que dio la voz de alarma y al lugar, a la parroquia de Reborido , acudió el 061, pero nada pudieron hacer sus efectivos.

Imagen de una avispa velutina o asiática ABC

El insecto aguijoneó, al menos, la ceja de este varón que, a los pocos minutos, se desvaneció, con desenlace fatal.

En Santiago han aumentado de forma significativa, en los últimos años, los casos de reacciones alérgicas por picaduras de velutina, paralelamente a la propagación de la población de este himenóptero, si bien la reacción generalizada y grave tiene una incidencia muy baja, informa La Voz de Galicia.

La picadura de la avispa asiática o velutina no es mucho más peligrosa que la de la común. No obstante, al ser animales más grandes inoculan una cantidad mayor de veneno y la reacción cutánea es más dolorosa, pero no reviste de mayor peligro, salvo en caso de que la víctima sea alérgica. Al ser una especie invasora es una depredadora de abejas que está cambiando el ecosistema.