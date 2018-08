GALICIA El SOS de Mateo, un niño con autismo al que le robaron el Ipad con el que se comunica Más de 11.000 personas han reaccionado a la petición de su madre. El dispositivo con el que comunica con el mundo, y que perdió en una fiesta de cumpleaños en Vigo, lleva más de un mes desaparecido

El pasado 18 de julio Mateo acudió a una fiesta de cumpleaños en Vigo. Durante la celebración en una bolera, este pequeño con autismo perdió su Ipad, el aparato que lo conecta con el mundo. Desesperada por el contratiempo, la madre de Mateo publicó un mensaje en redes sociales que ha tenido más de 11.000 compartidos y se ha convertido en viral. «Hola a todos. En Vigo-Pontevedra. Ayer, miércoles 18 de julio, por la tarde fue extraviado el iPad de Mateo, no entiendo cómo, estuve en la bolera del Arenal con él y al llegar a casa (en Coruxo) ya no estaba. No sé si nos conoces, Mateo es un niño con autismo y en este iPad están todas las herramientas de comunicación y terapias que trabaja. Es para él, lo que unas gafas graduadas son para quiénes no pueden ver bien, o una silla de ruedas para quienes no pueden andar», explicó Priscila, madre del pequeño.

Transcurrido un mes desde la pérdida, nada se sabe del Ipad con el que Mateo juega y se comunica con los demás, pero las muestras de cariño siguen llegando. Los responsables de la bolera revisaron las imágenes de seguridad, pero no vieron nada que pudiera ayudar a dar con el dispositivo. Mientras, los padres han colgado carteles por la zona pidiendo ayuda porque los contenidos que Mateo guardaba en el Ipad no se sincronizan con la nube y, de no aparecer la tablet, los habrá perdido para siempre.

Aunque no hay pistas sobre el paradero del Ipad, la madre del pequeño sí ha revelado que un deportista la llamó porque encontró tirada la carcasa que Mateo usaba (color turquesa) y que reconoció por la fotografía publicada en las redes. Eso hace pensar a la familia que se trató de un robo y no de un despiste del pequeño, que nunca se separa de su tableta.