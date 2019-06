INDUSTRIA Maroto se muestra a favor de la oferta del fondo Parter por Alcoa La plantilla coruñesa recela del inversor mientras Asturias reclama a Quantum

El preacuerdo de venta entre Alcoa y el fondo de inversión suizo Parter levanta recelos entre la plantilla coruñesa, que quiere que el Gobierno central les garantice que es una apuesta que mantendrá el empleo en el futuro. La ministra de Industria, Reyes Maroto, salió esta mañana en defensa de la operación, que para materializarse aún debe recibir el visto bueno de los trabajadores. La oferta de Parter, dijo Maroto, «cumple con los requisitos que se le exigían».

Alcoa cederá las plantas de La Coruña y Avilés al fondo suizo a cambio de que mantenga los empleos durante dos años. Pero los trabajadores gallegos temen que pasado ese tiempo sus puestos vuelvan a estar en peligro. El comité de empresa de La Coruña se renuía esta tarde en Madrid con representantes de la multinacional del aluminio. El martes se encerraban en la Delegación del Gobierno para exigir que la Administración garantice la viabilidad de la operación. Poco antes de las diez abandonaban la sede, tras lograr que hoy se reúna la mesa estatal, donde estarán representados los Ministerios de Industria y Transición Ecológica, las administraciones autonómicas, Alcoa, Parter y los representantes de los trabajadores. En la cita convocada anteriormente no estaba prevista la participación de las administraciones.

Desde Madrid la ministra de Industria recordó, según informa Efe, que la plantilla tiene ahora dos opciones. O bien aprobar la oferta de Parter o bien seguir adelante con el plan de prejubilaciones y recolocaciones que había planteado Alcoa, antes de acceder a dar seis meses de plazo para que apareciese un comprador para las plantas. Reyes Maroto se mostraba satisfecha del preacuerdo con el fondo suizo. «Tenemos un preacuerdo de venta, que es algo por lo que hemos estado trabajando estos seis meses», apuntó.

Asturias

Desde Asturias se mira con mejores ojos al otro fondo de inversión que presentó oferta vinculante de compra, el alemán Quantum. Alcoa, sin embargo, lo desechó alegando que no cumplía las «garantías financieras» y también que sólo pujaba por la factoría de Avilés. Sin embargo, Quantum sigue intentándolo. El consejero de Empleo, Industria y Turismo asturiano, Isaac Pola, aseguró ayer en una entrevista a RPA que el fondo alemán habría corregido sus problemas financieros y estaría en condiciones de pujar no sólo por Avilés, sino también por la planta coruñesa. Representantes de Quantum visitaron hace unos días las instalaciones gallegas y también invitaron al comité de empresa de Avilés a viajar a sus factorías en Hannover y Venecia. En Avilés, el fondo no pretendía arrancar la eléctrolisis para producir aluminio primario, sino simplemente aprovechar la fundición para reciclar este material.