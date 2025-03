Rogelio Santos, el marinero 'influencer' que quería saber más

Rogelio Santos contesta al teléfono con la misma sonrisa con la que saluda cada día a las miles de personas que lo siguen en redes sociales. Quizás ese sea el mejor anzuelo para pescar en un medio colapsado de frivolidad y postureo, en el que e ... ste marinero gallego destaca por su autenticidad . Buen rollo mediante, arranca una charla en la que no faltan referencias al lugar desde el que Rogelio graba la mayor parte de los vídeos que lo han convertido en un 'influencer', su Porto do Son amado , la tierra que lo vio nacer y en la que se convirtió en lobo de mar. «Es que es un lugar único, soy muy afortunado» defiende para explicar que s u vínculo con la pesca arrancó cuando él solo tenía 14 años . «Mi padre murió en un accidente en el mar y yo tenía que ayudar en casa, así que dejé el colegio y me puse a trabajar, pero siempre me quedó clavada la espina de no haber seguido estudiando», recuerda.

Durante años Rogelio aprendió un ofició que le enseñó a valorar y a proteger el medio, a conocer las peculiaridades de cada especie, a devolver los bogavantes en veda cargados con miles de huevos que se quedan atrapados en sus redes, a realizar su trabajo de una manera sostenible porque «tenemos autorización para pescar, pero no para hacer lo que nos da la gana». H ace unos años, cuando ya rozaba la cuarentena, Rogelio retomó los estudios porque «quería saber más de las cosas» . Así que se sacó el título de la ESO y empezó el Bachillerato, una labor que combina con la dureza de la pesca de bajura que practica a bordo de Milena junto a su hermano, una de sus anclas a la vida. Al final de una de estas clases, el profesor de Lengua y Literatura se acercó al pescador y lo animó a seguir escribiendo. «Le llamó mucho la atención la manera de escribir de un marinero, vio en mí cierto talento para comunicar, por las cosas que decía y por cómo lo hacía». Facebook fue la primera aproximación a su legión de seguidores, que no tardaron en comentar sus textos y agradecer los recuerdos de infancia que le traían y el aprendizaje que era capaz de trasladar con cada comentario, en cada vídeo. Para quienes no hayan sucumbido a la dulzura de Rogelio, este gallego aprovecha sus perfiles en redes para mostrar lo mejor de su vida como marinero a través de fotografías y grabaciones protagonizadas por «criaturas asombrosas con dones increíbles que no hace falta ir al Amazonas para ver». La peor parte de su trabajo, la de los temporales y los golpes de mar, es más difícil de enseñar porque en una embarcación de siete metros en apuros nunca sobran las manos. «A veces me gustaría mostrar esa cara del mar, su poderío, pero cuando hay mucho oleaje o viento no puedo sacar el móvil», reconoce. Durante el confinamiento, Rogelio decidió abrir una ventana al mar cuando todo el mundo estaba encerrado . «Yo tenía el privilegio de seguir saliendo a pescar, pero sabía que mucha gente estaba encerrada en un piso y eso me impulsó», explica.

En tierra, su madre espera a diario la vuelta de sus hijos con el mismo nudo en el estómago que todas las familias de marineros. « Ella siempre queda despierta hasta que volvemos a tierra , preocupada, no duerme cuando salimos al mar de noche. Así es como lo viven las mujeres del mar, por eso yo digo que es te no es un oficio de hombres, nunca lo he vivido así ». Rogelio, todo verdad, confiesa como despedida que el mejor momento de su trabajo es «el de llegar a tierra». «Es un sentimiento de satisfacción y de que vuelves a la seguridad. También me encanta salir, porque es una aventura, pero lo real es que los marineros añoramos llegar a casa cada día».