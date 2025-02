Hace poco la vicepresidenta Calviño descartaba una subida de impuestos a corto plazo porque, afirmaba, «la prioridad es el crecimiento». Sin embargo, esta semana en el Congreso salió adelante, oh sorpresa, una reforma impulsada por el Ministerio de Hacienda que, de hecho, supone una ... subida de impuestos a los gallegos que reciben una herencia en vida.

El problema ya no es solo que la medida suponga un atropello del Ejecutivo Central a la capacidad de autogobierno de comunidades como la gallega que habían regulado esta materia —que lo es—, sino que supone una fatal persistencia en el error garrafal de incrementar la tarifa fiscal de los ciudadanos.

Subir impuestos es siempre una estrategia equivocada. Siempre. Pero aún lo es más en las circunstancias actuales, con la losa que supone la crisis derivada de la pandemia. Hemos salvado el momento crítico en la gestión sanitaria de la Covid, pero el destrozo provocado en el circuito económico y productivo está muy lejos de superarse. Incrementar la carga fiscal siempre tiene un impacto negativo en la demanda agregada —la rebaja del poder adquisitivo deriva en una reducción del consumo que a su vez provoca una caída de la producción y la consiguiente merma de empleo—, pero ese pernicioso efecto dominó se agrava en situaciones de recesión. Primero de economía.

Esta medida en concreto tiene un alcance limitado, lo que la hace doblemente injusta. Perjudica gravemente a un colectivo determinado, en este caso los jóvenes , pero no supone más que calderilla en términos de la recaudación global de la Agencia Tributaria. Con este tipo de ajustes no se cubre el enorme agujero existente en las cuentas públicas. Ese es el drama, que, más allá de los afectados hoy por esta subida de impuestos, el Gobierno está lanzando un mensaje para mañana.

Parafraseando —con todos los matices diferenciales— el poema de Martin Niemöller —en ocasiones atribuido a Bertolt Brecht— «cuando vinieron a buscar a los judíos no protesté porque yo no era judío (…), más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual tampoco me importó (…) y ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde, ya no queda nadie para hablar por mí». Sí, hoy son los jóvenes gallegos, pero mañana el Gobierno incrementará la tarifa fiscal al resto de la sociedad.

Y, como bien señalaba implícitamente la argumentación de Nadia Calviño, subir impuestos frena el crecimiento económico . Es la dirección equivocada. Un error garrafal. Otro gran error de un gobierno populista que para adiar el ajuste del gasto público (inevitable con una deuda pública superior ya al 125% del PIB y creciendo) va a estrangular más el circuito económico y productivo con un irresponsable incremento de la tarifa fiscal.